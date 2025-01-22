新聞幕後／駐美處諜對諜 將韓送進國會大廈

因為嚴寒，川普總統決定將就職典禮移入室內，令各國代表團措手不及；尤其兩岸的代表團的座位，令人好奇，台灣在美中之間，更凸顯兩大之間難為小的尷尬。

我國代表團團往年出席美國總統的就職典禮，駐美代表處會依慣例透過美國國會議員取得入場券。但計畫趕不上變化，這次川普就職典禮因嚴寒低溫，從室外改為室內，空間大大縮減，各國使節搶破頭，無非想搶進座位有限的國會大廈圓頂大廳，親眼見證川普宣誓就職，同時證明兩國關係友好，台灣也不例外。

川普與習近平日前通話的加持下，中國大陸代表前進圓頂大廳已是板上釘釘；台灣勢必得努力應變，面子裡子都想兼顧。但究竟該去哪裡呢？是到華府第一資本體育館與民眾一起看轉播，還是聯繫友好的智庫和民間友人幫忙，抑或退守代表處，連媒體都霧裡看花。

我代表團團長韓國瑜的座車廿日出發後，甩開尾隨的記者，韓國瑜和台北駐美代表俞大㵢的行蹤不明，另一邊祝賀團的立委已搭上前往第一資本體育館的地鐵，並在臉書上大肆宣傳，他們取得貴賓票，可在包廂觀禮。

直到廿日上午就職典禮開始之後，韓國瑜才公布與俞大㵢的合照，確定兩人在國會大廈遊客中心的解放廳觀禮。

據了解，駐美代表處十九日向代表團簡報行程時即達成初步共識，分A、B計畫；一方面確保代表團有地方觀禮，另一方面也爭取將韓、俞二人送入國會大廈，但要求在場所有人守口如瓶。

如此諜對諜，自然是怕走漏風聲，讓中方有機會提前掌握消息、給予美方壓力，迫使安排破局。代表處緊急應變，儘管還是未能讓韓國瑜進到川普演講現場，但意思到了；至少如民進黨立委王定宇所言，讓兩岸的代表都可以在「同一個屋頂下」。