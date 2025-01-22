恭喜川普新政府上任 賴總統：盼台美關係穩健前進

美國總統川普廿日就職，賴清德總統昨恭喜美國新政府上任，他強調美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，也是共享民主自由價值的堅實盟友。見證川普就職的立法院長韓國瑜說，台美關係是我國外交關係的基石，在瞬息萬變的世界局勢，彼此還有許多成就空間。

賴總統昨在臉書表示，台灣和美國關係不僅歷久彌堅，更持續壯大。台灣也非常期盼，和美國新政府及國會攜手合作，在既有基礎上，讓台美關係繼續穩健前進，共同守護民主自由、促進全球繁榮發展。

外交部長林佳龍則表示，對台美關係有信心與正面期待。

韓國瑜說，在此行參訪交流中，他比任何時候都更加肯定，台灣的視野必須要超越這座島嶼，從不同角度、聽不同聲音、看不同風景，仰觀天地之大，俯察品類之盛。

立法院副院長江啟臣表示，可預見川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」；美中對抗是「競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會」。「只談價格、不談價值」的「大談判」時代，正式開始。

馬英九基金會執行長蕭旭岑提醒民進黨政府，川普上任後對烏克蘭議題會只做不說，對台灣議題會少說不做。未來國安團隊與賴總統應要思考重新調整因應策略，若想續用抗中牌，不見得有效。

國民黨智庫表示，樂見川普政府持續支持台灣各項發展、深化美台關係的所有交流合作，但反對賴政府一面倒的偏頗政策，認為此舉將對台美中三邊關係帶來嚴重的負面衝擊。