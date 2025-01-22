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川普不確定因素太大 學者：美國會挺台可制約

聯合報／ 特派記者陳熙文、記者張文馨／華盛頓-台北連線報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普就任後，美台關係是否生變，有美國學者認為，川普的第一任期就有限制美台關係，以維持與中國大陸良好關係的前例，但認為國會挺台的力道將形成變化的阻力。

喬治華盛頓大學國際事務學系教授沙特（Robert Sutter）表示，川普現階段手上更重要的問題是內政，恐怕必須得快速處理通膨和移民問題，才能持續獲得社會的支持，短期內未必有時間關心台海議題。

沙特認為，川普的不確定因素太大，台灣如果得到川普的關注，未必是一件好事，不如保持低調，讓國內跨黨派挺台的力量繼續為台灣發聲。

川普近日與中國大陸國家主席習近平通話，沙特表示，川普早在第一任期就有限制美台關係發展，以與中國大陸保持良好關係的前例。沙特以川普任內的兩次美國、北韓峰會為例，其中在新加坡舉行的峰會正逢美國在台協會（AIT）新館落成典禮，川普據傳曾關心過賓客名單，以防中方遭到冒犯。

沙特表示，美台關係在川普擔任第一任總統的後期，以及在拜登政府執政期間有非常顯著的成長，而在眼下的地緣政治環境之下，美國不能忽視台灣，同時凸顯中國大陸問題，變得比二○一八年更為重要，尤其這樣的做法受到美國國會的支持。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）分析，川普應該會聚焦在處理美中貿易失衡的問題；此外，未來幾年的美中關係可能會更加具爭議性（而這取決於北京的反應）。

王曉岷指出，川普新外交政策團隊由國安顧問沃茲和國務卿魯比歐領軍，將支持採取更強硬對中政策。

至於可以給台灣什麼建議，王曉岷表示，賴政府需要進一步增加台灣抵禦中國大陸的自我防禦能力，並提升對美國和日本等區域國家的夥伴關係。

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