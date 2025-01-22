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我衛福部：參與世衛目標不改

聯合報／ 國際中心、記者李青縈／綜合報導
美國宣布美國退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。我衛福部指出「我參與世衛組織的目標不改」 。路透
美國宣布美國退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。我衛福部指出「我參與世衛組織的目標不改」 。路透

美國總統川普廿日一就職就簽署行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。川普認為，世衛對新冠疫情和其他國際衛生危機應對不力。

紐約時報報導，一九四八年在美國幫助下成立的世衛是聯合國下轄機構，離開世衛代表美國疾病防治中心（ＣＤＣ）日後將無法從世衛拿到來自全球的各種資料。例如二○二○年中國大陸確定新冠病毒基因序列後，向世衛發布訊息，世衛隨即與其他成員分享。

依規定，美國需提前一年通知退出，還須盡完義務支付當前會計年度所該給的資金。

川普說，世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，還要美國「不公平地支付重金」，與中國等其他大國所支付的金額不成比例。

川普簽署退出世衛命令時說：「世衛組織敲我們竹槓，每個人都敲詐美國。這種事不會再發生了。」

此舉意味美國將在十二個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛最大財務來源國，提供的資助遠超過其他國家，約占世衛整體資金百分之十八。世衛組織二○二四年度到二○二五年度的兩年期預算為六十八億美元。

川普讓美國退出世衛並不令人意外。他在第一次執政期間的二○二○年就曾指控世衛在新冠疫情起源上協助大陸「誤導全球」，並於當年七月正式採取行動準備退出世衛，後因川普二○二○年敗選，拜登二○二一年一月廿日就職總統第一天就停止退出世衛行動。

世衛大力否認川普指控，並稱持續敦促大陸分享資料，以供判斷新冠疫情起源是因染疫動物傳染給人類，還是因為實驗室針對類似病毒的研究。

衛福部參與世衛組織的目標不改。」我衛福部國合組指出，推動參與ＷＨＯ、成為觀察員一直是我國目標，並不會改變，還需與外交部討論後續作法，今年世界衛生大會將在五月舉行，正擬定相關規畫及方向。

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