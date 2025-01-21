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談台灣民主經驗 蔡英文：必須花很多時間溝通

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文今天與哈佛大學、麻省理工學院學生交流，談及台灣的民主經驗時，她表示，在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立場，必須要花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天與哈佛大學、麻省理工學院學生交流，談及台灣的民主經驗時，她表示，在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立場，必須要花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文今天與哈佛大學麻省理工學院學生交流，談及台灣的民主經驗時，她表示，在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立場，必須要花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。

蔡英文在臉書表示，「台灣，是世界的台灣。歡迎全世界的年輕人來到台灣」。她曾經當過大學老師，今天很高興能夠跟一群來自哈佛大學、麻省理工學院的學生，進行對話、交流，讓她重溫與學生互動的感覺。

蔡英文說，她跟同學們分享了台灣民主的經驗，在於溝通、透明與平衡。在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立場，必須要花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。

她表示，雖然這個過程，會有許多波折，但是相信台灣的「民主制度」，可以讓民主社會中的問題獲得解決。更重要的是，台灣人民都非常樂意參與這個民主過程，這也是台灣民主能夠一次又一次深化的原因。

蔡英文說，她也跟同學們提到，台灣的健保系統、人民的配合，以及政府與人民彼此的溝通，讓台灣在經歷全球疫情時，依然能夠維持社會的穩定與經濟的成長。

蔡英文表示，台灣在過去幾年，也進行了許多的改革，像是年金制度、婚姻平權以及基礎建設的加速，這些政策的推動，過程都非常艱辛，除了第一線工作人員、公務人員的犧牲與付出，更需要執政者的勇氣。

當前的國際情勢充滿著高度不確定性，蔡英文說，她也勉勵同學，這個時候正是需要全世界的夥伴，特別是年輕人的加入，在各自的領域中貢獻心力，展現勇氣，讓國際情勢的發展，走在有利於全球人類的路上。

蔡英文說，「台灣，是世界的台灣，我們擁抱來自世界頂尖的人才」，她也期待這群優秀的同學們，在造訪台灣的期間，能夠更加認識台灣，並且把這幾天的感受、所見所聞，分享給身邊的朋友，為台灣發聲。

台灣 哈佛大學 蔡英文 麻省理工學院

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