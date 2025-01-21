川普退WHO 醫界聯盟：新平衡台灣機會更多

美國總統川普宣誓就職後，簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織（WHO）。行政院政務委員陳時中樂觀看待，認為世界趨向跟理念相近國家合作。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉分析，川普退出WHO後，可能試圖重建一個沒有中國大陸影響力的全球衛生架構，但也跟台灣加入WHO的訴求不衝突，或許有更多機會跟他國合作。

川普簽署退出世界衛生組織的相關文件指出，美國將停止大流行病協定的談判和國際衛生條例的修訂，停止向WHO提供資源、召回和WHO合作人員，並將由可信任且透明的合作夥伴，「承擔WHO過去執行的必要工作」。雖然WHO並未明確規定會員國退出條款，但美國加入時即保留退出權，總統可在12個月前通知終止相關國際義務。

林世嘉分析，美國是WHO最大單一捐款方，去年占總資金14.53%，而中國大陸僅0.35%。從疫情爆發到至近年龜步的病毒溯源研究中，WHO都無法讓中國大陸開放原始數據和病原體樣本，甚至支持中方所提出的疫情起源觀點。相較之下，美國展現領導力，美國前總統拜登2021年召開全球新冠高峰會，籌集32億美元的防疫資金，遠多於WHO僅收到約2億的捐款。

林世嘉推測，美國退出WHO後，下一步可能試圖重建沒有中國大陸影響力的全球衛生架構，以重振並兌現美國的影響力，甚至可能將整合美國和信任的合作夥伴，建立新的「全球衛生集團」。然而，美國退出WHO後的資源轉移勢必帶動全球治理的「新平衡」，中國大陸無論在民主治理、人權、隱私及透明度方面都偏離WHO，因此不可能被其他民主國家接受，也不可能取代美國的地位。

林世嘉指出，反倒是德國等歐盟國家更有捍衛多邊合作的野心，德國去年已經成為WHO第6大捐助國，可想見未來歐盟先進國家將與WHO展開更密切的合作。而台灣在健保體系、民主防疫、數位健康、國際合作等領域繳出重要表現，都是讓理念相近國支持台灣的關鍵因素。

林世嘉表示，美國退出WHO並不意味著我國應放棄參與相關的重要國際機制，也與台灣加入WHO的訴求不衝。加入WHO固然是台灣的長期目標，但我國仍能因川普帶來的全球改革，而台灣有更多的機會，獲續可以和美國，或是於理念相近民主國家進行雙邊或多邊合作，讓台灣的影響與領導力在全球衛生的「新平衡」中更被放大。