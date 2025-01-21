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貓派來了！蕭美琴澎湖慰勉海巡 幫虎井嶼貓群「加菜」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
蕭美琴副總統（右）頒發「特別版加菜金」貓飼料，給虎井嶼上知名的貓群。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統（右）頒發「特別版加菜金」貓飼料，給虎井嶼上知名的貓群。圖／金馬澎分署提供

農曆春節即將到來，蕭美琴副總統今天上午，由海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署副署長謝慶欽陪同，搭乘海巡艇前往澎湖虎井安檢所，再返回馬公漁港、馬公商港安檢所，及艦隊分署第八海巡隊，馬不停蹄慰勉海巡四個基層單位、近百名同仁。蕭美琴對海巡同仁在春節期間堅守崗位、守護國家與國人安全的辛勞表達高度肯定。

蕭美琴說，國家不會遺忘在偏遠地區默默付出、辛勤工作的基層同仁。她特別感謝海巡同仁在執行繁重勤務時，面對中國的灰色地帶襲擾始終堅守崗位，全力以赴守衛藍色國土，讓國人感到安心。

蕭美琴表示，她與金馬澎的深厚緣分，去年6月2日親自見證交船的永康艦，目前就在第八海巡隊服役守護金門海域，她期勉海巡同仁持續秉持專業執法，為國家與人民的安全面對挑戰、貢獻心力。

海委會主委管碧玲說，當前海巡已不限於傳統的執法任務，更須應對日益嚴峻的挑戰，考驗著快速反應能力及專業素養。管碧玲強調，蕭副總統對導入全球最先進執勤科技十分關心，將是海巡科技升級的關鍵角色，在蕭副總統的支持下，海巡署將有效提升提升科技能量，成為守護國家安全的海上科技防線。

蕭美琴今天一早抵達澎湖本島，隨即搭乘海巡艇前往虎井安檢所，親自關心在偏遠地區執勤的海巡同仁，仔細聆聽基層工作日常及新廳舍工程進度。除了同仁的加菜金，蕭美琴還頒發「特別版加菜金」貓飼料，給虎井嶼上知名的貓群，讓海巡同仁感受到她對「人與貓」的關懷。

海巡署表示，春節期間海巡艦船艇將持續執行海上巡弋任務，確保海域安全。呼籲民眾於海上或岸際發現可疑或不法，以及緊急危難，請迅速撥打海巡「118」免費服務專線，海巡同仁會在第一時間協處執法，確保民眾生命財產安全。

蕭美琴副總統今天上午到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統今天上午到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統今天上午由海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長謝慶欽陪同，到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統今天上午由海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長謝慶欽陪同，到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統今天上午由海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長謝慶欽陪同，到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供
蕭美琴副總統今天上午由海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長謝慶欽陪同，到澎湖慰勉海巡同仁。圖／金馬澎分署提供

海巡署 蕭美琴 馬公

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