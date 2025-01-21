拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

針對國民黨區域立委，各地皆有罷免團體展開連署，藍委賴士葆也在罷免之列。賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統。

面對罷免團體展開「退葆」連署，賴士葆說，每個人都有自己權利，罷免團體要配合民進黨立院黨團總召柯建銘的調子起舞，他都尊重。他在文山區這麼久，也都一步一腳印，文山區選民高度肯定他，他知道罷免團體去擺攤，還有他的粉絲去罵罷團，他也都尊重，該怎麼走就怎麼走，直接面對。

賴士葆表示，賴清德總統跟柯建銘唱雙簧，民進黨秘書長林右昌說賴清德上台不到一年怎麼會啟動罷免，「怕我們去罷免總統，我們可以修憲，把罷免門檻拉到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統，這樣一來社會大亂，去年才選完，隔了一年又再選，浪費社會成本。」

賴士葆強調，民進黨要的是全面執政，國會過半，罷免的話要看該選區有沒有綠營的人能夠選上。罷免團體配合柯建銘喊打喊殺，到底戰略是什麼，難道只是要社會亂嗎？罷免完還是要補選，補選能不能選贏很重要，要挑罷免完能選贏的才有意義，否則罷免完一個藍委，換另一個藍營的人，張三換成李四，浪費社會成本而已。