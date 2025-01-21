快訊

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

年關將近遇強震！南部受災戶悲嘆：住哪都不知 更何況是過年

拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
面對藍委大罷免潮，國民黨立委賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統。記者屈彥辰／攝影
面對藍委大罷免潮，國民黨立委賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統。記者屈彥辰／攝影

針對國民黨區域立委，各地皆有罷免團體展開連署，藍委賴士葆也在罷免之列。賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統。

面對罷免團體展開「退葆」連署，賴士葆說，每個人都有自己權利，罷免團體要配合民進黨立院黨團總召柯建銘的調子起舞，他都尊重。他在文山區這麼久，也都一步一腳印，文山區選民高度肯定他，他知道罷免團體去擺攤，還有他的粉絲去罵罷團，他也都尊重，該怎麼走就怎麼走，直接面對。

賴士葆表示，賴清德總統跟柯建銘唱雙簧，民進黨秘書長林右昌說賴清德上台不到一年怎麼會啟動罷免，「怕我們去罷免總統，我們可以修憲，把罷免門檻拉到跟立委一樣，可以怎樣罷立委就可以怎樣罷總統，這樣一來社會大亂，去年才選完，隔了一年又再選，浪費社會成本。」

賴士葆強調，民進黨要的是全面執政，國會過半，罷免的話要看該選區有沒有綠營的人能夠選上。罷免團體配合柯建銘喊打喊殺，到底戰略是什麼，難道只是要社會亂嗎？罷免完還是要補選，補選能不能選贏很重要，要挑罷免完能選贏的才有意義，否則罷免完一個藍委，換另一個藍營的人，張三換成李四，浪費社會成本而已。

柯建銘 罷免 賴士葆 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】動搖國本也要酸 柯建銘逆風也逆天

否認砍NCC預算剩1元 賴士葆：立法院對行政院仍很客氣

柯建銘又失言？發文喊嘉義強震「老天震怒」急刪文

柯建銘、莊競程地震批在野 陳玉珍：只有政治沒人性

相關新聞

拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

針對國民黨區域立委，各地皆有罷免團體展開連署，藍委賴士葆也在罷免之列。賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣...

賀川普就職 政院台美小組擬訂合作新模式已向卓揆彙報

川普宣示就職美國總統，一上任便火速簽署數十道政令公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定、世衛組織等等。...

邱志偉：中方對台海戰爭是否誤判 川普時代台美溝通重點

美國總統川普發表就職演說，民進黨立委邱志偉表示，川普上任後，極為挺台的美國國務卿盧比歐也將上任，台美關係前景仍樂觀，但對...

影／黃國昌擔任民眾黨主席「民調支持者多」 江和樹籲：趕緊協調

對於近日針對民眾黨的一項民調顯示，民眾黨支持者中，有74.6%認為黃國昌適合擔任民眾黨主席，支持蔡壁如者僅18.1%。民...

立法院三讀野生動物保育法 全面禁用獸鋏

立法院會今天三讀通過「野生動物保育法」部分條文，增訂全面禁止使用獸鋏、炸藥或其他爆裂物獵捕野生動物，而原住民族可基於傳統...

【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

南部凌晨連續多起地震並傳出災情，總統賴清德隨即臉書發文，指閣揆已請各部會瞭解災情，恢復停電地區供電穩定，並感謝救災的警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。