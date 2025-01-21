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賀川普就職 政院台美小組擬訂合作新模式已向卓揆彙報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
川普威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟課徵關稅。歐新社
川普威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟課徵關稅。歐新社

川普宣示就職美國總統，一上任便火速簽署數十道政令公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定、世衛組織等等。行政院指出，台美合作小組正鎖定經貿、科技領域，盼積極研商新方式，強化與美方合作交流，經跨部會研商後，目前方案已向卓揆彙報。

政院人士表示，台美已有非常緊密且共榮的關係，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環。在美國選舉結果出爐後，行政院長卓榮泰便請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流。

針對台美合作小組進度，政院人士透露，鄭麗君已多次召集跨部會研商，先前已向卓揆完成方案彙報，至於何時能公布，目前尚未拍板時間。

政院人士表示，我國誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

該人士說，尤其台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。

卓榮泰 台美關係 經貿 美國 行政院

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