邱志偉：中方對台海戰爭是否誤判 川普時代台美溝通重點

美國總統川普發表就職演說，民進黨立委邱志偉表示，川普上任後，極為挺台的美國國務卿盧比歐也將上任，台美關係前景仍樂觀，但對未來台灣佈局參與國際社會的方向，對於能源、產業赴美等政策，仍必須有所因應，因為川普很可能在第二任期，開啟另一個國際新紀元。

邱志偉說，川普在就職演說中說，「我們從未捲入的戰爭。我最引以為傲的成就，將是成為和平締造者與團結者。」川普除了很重視美國絕不捲入戰爭外，他更在乎和平的締造。邱志偉擔憂，因為川普更強調不捲入戰爭，這是否可能造成中國國家主席習近平對台海戰爭的誤判，是未來台美溝通的重點。

邱志偉分析，川普就職強調，巴拿馬運河被交給中國、還要再度打造全球最強的軍隊，對於巴拿馬運河、美軍未來的發展，很可能都會讓美國花費更多心力在國內與鄰國關係上，對於亞洲的關注度是否會較拜登時期下降，必須審慎關注。

邱志偉指出，川普的對外政策邏輯，更在乎哪個國家、哪個國際組織、哪個重要軍事或政經要塞被中國影響，並試圖重新恢復美國在這些地方的影響力。若美國後續退出曾認為很親中的聯合國，也並不讓人意外。當美國退出後相關政府部門人員不再出席後，台灣要如何繼續面對每年的世界衛生大會（WHA），要如何與美國在WHA以外的地方互動，都將成課題。

邱志偉重申，台灣不管受到何方壓力，絕不可輕言與中國開啟和平談判，甚至簽署和平協議，這是台灣歷任民進黨總統都相當堅持的底線，包含馬英九總統在2011年都曾承諾任內不簽和平協議。因為這種協議，必定成為中國吞併台灣的陽謀，只會如1938年的慕尼黑協定般帶給台灣更巨大的風險。

至於產業部分，邱志偉示警，川普在就職演說中說要重新打造美國為製造大國，成熟製程的晶片產業，川普未來也可能要求赴美設廠。但根據統計，2024年全世界有46%成熟製程的機器設備被中國買走， 而2023年台灣佔全球成熟製程產能45%，中國為31%。在中國不斷購買成熟製程機器下，邱志偉擔憂，台灣很可能產能也遭逆轉，若美方對中制裁範圍擴大至成熟製程，自然能讓我國壓力獲得舒緩。