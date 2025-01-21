藍白提2028完成無煤中火 交付黨團協商

立法院會今天處理討論事項，國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，希望院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。院會處理時，未有立委提出異議，會議主席、立法院副院長江啟臣裁示逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨台中市立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔，以及國民黨台北市立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷提案指出，鑑於環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建6部燃氣機組，而原規劃6部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」。

提案指出，台電長年向民眾宣傳「早一天增氣、早一天減煤」，如今中火一期燃氣2部新建機組即將在2025年和2026年完工運轉，總計2600MW發電裝置容量，可立即汰除4.7座燃煤機組，竟是失信於民，未據以汰除半噸的中火燃煤，令廣大中火煤電空污災民十分憤慨。

此外，目前行政院規劃2034年達無煤中火政策目標，在此目標下，2024年至2031年中火僅將減煤160萬公噸以下，與2023年用煤量相較，至2031年仍有71%煤電未汰除，減煤進程嚴重落後。

提案也提到，截至2024年，中火已減630萬公噸用煤量，2025年中火燃氣一期上線，可繼續以氣汰除432.5萬公噸用煤量，2026年加入民營中佳燃氣電廠，以及中火燃氣一期第二個機組，可再以氣汰煤636萬公噸，最遲至2028年即可含括每年節電83億度，因此2028年達無煤中火絕非難事。

為此，羅廷瑋等人建請立法院會作成決議，「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標」，而此提案的連署人不只有國民黨立委，還有民眾黨立委黃國昌等人在列。

院會討論時，羅廷瑋除發言說明上述內容，也說中央政府不斷哄騙台中，希望藉由此次提案，讓民眾知道台中的困境，一起來捍衛中部人的健康。

張啓楷表示，希望能守護全民健康，減少用肺發電。黃健豪說明，期盼經濟部好好面對能源結構及空氣污染的現實，並解決相關問題。

院會進行時，國民黨立法院黨團提議將此案逕付二讀，主持議事的江啟臣詢問在場立委有無異議。由於在場未有異議，江啟臣裁示逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。