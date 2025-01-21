影／黃國昌擔任民眾黨主席「民調支持者多」 江和樹籲：趕緊協調

對於近日針對民眾黨的一項民調顯示，民眾黨支持者中，有74.6%認為黃國昌適合擔任民眾黨主席，支持蔡壁如者僅18.1%。民眾黨中央委員江和樹今天表示，這是和日前黨代表選舉結果相符的民調，希望黨內趕緊協調，不希望見到黨內有紛爭，讓國民黨和民進黨看笑話。

江和樹說，在黨代表選舉那一天就已經看得出來，黨代表有152個，蔡壁如才拿到31票，只有20 %，跟現在別人做的民調差不多。黃國昌得到74.6%，蔡壁如只有18.1，難道蔡壁如還要堅持這樣選嗎？

他說，他最煩惱的，是擔心選輸的人未來會變成柯黑，互相廝殺，而國、民兩黨就是喜歡見到民眾黨這樣互相廝殺，但這樣會讓人家笑的，應該趕快協調，不要等到最後的結果出來了才翻臉。

江和樹說，他非常不希望看到黨內紛爭，這已經不是良性競爭，因為這一次是補選，補選的結果希望大家能服從，甚至最後黃國昌應該會拿到8成以上的選票。因為人民會憤怒，大家是有智慧的。