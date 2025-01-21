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立法院三讀野生動物保育法 全面禁用獸鋏

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台灣動物共生聯盟在立法院舉辦記者會，呼籲立委應修法，全面禁止山豬吊這類金屬材質彈簧式套索。記者許正宏／攝影
台灣動物共生聯盟在立法院舉辦記者會，呼籲立委應修法，全面禁止山豬吊這類金屬材質彈簧式套索。記者許正宏／攝影

立法院會今天三讀通過「野生動物保育法」部分條文，增訂全面禁止使用獸鋏、炸藥或其他爆裂物獵捕野生動物，而原住民族可基於傳統文化、非營利自用獵捕野生動物採「備查制」，若未依法申請核准，將除以2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

動物遭受困獸鋏狀況頻傳，立法院修正「野生動物保育法」部分條文修正案，明定獵捕野生動物，不得使用炸藥或其他爆裂物、毒物、電氣、麻醉物或麻痺方法、架設網具、使用獵槍、特殊獵捕工具外，增訂全面禁止使用獸鋏，或其他經主管機關公告禁止的方法。

不過考量司法院大法官釋字第803號解釋，基於原住民傳統文化獵捕活動，應給予多元彈性措施。因此這次三讀條文也明訂，原住民基於傳統文化、祭儀或非營利自用獵捕野生動物，應向主管機關申請核准或備查，申請方式由主管機關定之。

若原住民基於傳統獵捕野生動物，但未申請核准或報備，三讀條文也訂有相關處罰。根據三讀條文規定，若獵捕保育類動物未報備，將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰；若獵捕一般野生動物，則處1000元以上、1萬元以下罰鍰。

有鑒於前年曾發生新竹縣六福村動物園狒狒脫逃事件，六福村未主動通報，圍捕費用由政府買單，引發社會質疑。三讀條文明定，保育類野生動物如有逸失，所有人應通報及自行積極圍捕，若報請地方政府協助圍捕，相關費用由所有人負擔；若所有人未通報或未積極圍捕者，將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

有關動保團體要求面禁止使用「山豬吊」，本次修法未明文禁止，但院會通過附帶決議指，有鑑於套索等獵具，在原住民族傳統文化具有不可替代性，理應受到一定程度的保護與尊重，未來農業部應會商原民會後再公告相關辦法。

保育類野生動物 傳統文化 原住民族

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