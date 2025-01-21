【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

南部凌晨連續多起地震並傳出災情，總統賴清德隨即臉書發文，指閣揆已請各部會瞭解災情，恢復停電地區供電穩定，並感謝救災的警消與台電同仁；府院忙著緊急應變，民進黨大黨鞭柯建銘及行政院中部聯合服務中心執行長莊競程竟忙著在社群媒體消費天災、製造仇恨。賴清德才說要放下仇恨，還請韓國瑜和老柯多喝咖啡，賴清德不妨先找「柯建銘們」喝咖啡，或許比較有用。

美國總統川普就職，總統賴清德日前邀立法院長韓國瑜等8位朝野立委組成的慶賀團喝咖啡，同時交付傳達祝福、傳達對民主堅定的承諾及建立台美關係新里程碑等三個任務；韓國瑜則以台灣安全的四支腳回敬，包括保護中華民國、保護自由民主、維護台美關係、維護兩岸和平。兩人高來高去，過招意味濃厚。

但會場最大亮點仍是賴清德提出的「仇恨說」，他強調「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，非常期待台灣能夠團結，團結真有力；韓國瑜則順勢操作，直接點名民進黨立院團總召柯建銘，希望老柯「協商別那麼硬」，賴四兩千金，笑回「院長與柯總召也要多喝咖啡」。沒想到韓國瑜尚未返國，咖啡還沒喝，柯建銘的仇恨又「油然而生」。

立法院挑燈夜戰審議總預算，柯建銘不盯表決，反在臉書發文談罷免，碰巧發生地震，他寫下：「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了。」；無獨有偶，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程也在Threads發文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安！！！」。兩人的貼文引來批評後趕緊刪文，但都已被截圖存證。

柯建銘是消費天災的常業犯，去年花蓮強震時，他脫口說出「老天有眼」被砲轟，他未記取教訓，這次老毛病再犯，顯然是本性難改；莊競程屬民進黨年輕世代，竟然也和老柯一樣犯了冷血的毛病，兩人若不是心中充滿仇恨，怎麼會在地震後說出「老天也震怒了」、「老天真的怒了」這種沒有人性的話？該要嚇出一身冷汗的應是兼任民進黨主席的賴清德。

南部地震傳災情，賴清德迅速反應，貼文不忘提到台電、警消人員，刻意與總預算審查刪除台電1000億元補助、凍結警消業務費30%作了巧妙連結，堪稱高明，用意自然是既要接地氣，也要給在野壓力；不過，當他高調倡議朝野放下仇恨，沒想到老柯馬上出包；事實證明，韓國瑜點名柯建銘，還真是神來之筆，只是用詞客氣了一點，其實「冷血」倒是比較貼切。

其實，如果民進黨認清國會朝小野大的現實，總預算不是不能溝通，卓內閣把力氣花在不厭其煩上火線噴口水抹紅在野、情勒百姓，巧妙設詞把地震搶救與總預算審查做連結，其實心裡和柯建銘想的是同一件事，目的就是要提高在野的仇恨值，為即將來到的大罷免鋪陳氣氛；賴清德要在野放下仇恨，但他底下個個都是仇恨製造機，若非賴清德默許，為何老的冷血，連小的也是一個樣？