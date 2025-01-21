公民團體喊罷免桃園6席藍委 進度曝光拚2月中旬送件

全台多地掀起罷免行動，桃園市有公民團體喊出「光復桃園，六區全罷」，瞄準桃園市6席藍委，連署熱度隨中央總預算案刪減更添柴火。位於蘆竹南崁的多加教會去年底率先開設連署站點，推動罷免的牧師陳曉煒強調，「罷免不是仇恨動員，而是不信任投票」，過年前6區罷免提議人數可望達到一階門檻，持續衝刺，預計2月中旬送件。

桃園市目前6席區域立委都是國民黨籍，隨罷免浪潮來襲，6席藍委都成為鎖定目標。多加教會主任牧師陳曉煒說，不滿藍白立委通過修正憲訴法等3法，去年12月青鳥聚集立法院後，許多民眾紛紛在社群詢問，哪裡可以連署罷免？去年底成立實體連署站。

「罷免行動啟動以來，有兩大波段加速連署速度。」陳曉煒坦言，早在去年7月著手桃園第一至三選區立委罷免連署，但半年來只有數百分，在憲法訴訟法等爭議法案闖關後，民眾詢問熱度竄升，四到六選區立委罷免團體也成團，最近總預算案審查荒腔走板，更形成第二波連署浪潮，上周日在桃園風禾公園1天就募集到1400分提議書。

依據選罷法規定，若要罷免民選公職人員，第一階段需由原選舉區選舉人提議，提議人門檻為選舉人數1%，第二階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。陳曉煒說，依照目前提議速度，「過年前6區達標一階沒問題」，已有選區連署數超標3倍，所以他們不會以第一階段為目標，會持續衝刺，農曆過年期間連署也不會停止。

桃園的罷免藍委行動由多加教會開始外溢，桃園市設有8處實體連署站點，假日還有「小蜜蜂」到人潮聚集處設攤募集連署。陳曉煒連日來電話接不完，許多人都想響應連署，他說，有企業表達將協助發上萬封連署簡訊，對最後罷免投票「審慎樂觀」。

多加教會連日來陸續有民眾簽名連署，還有民眾自發拿著一整疊連署書響應。60歲的志工APPLE姐近月為了罷免連署忙進忙出，一度累到進醫院掛急診，她說，許多民眾很可愛，跑了好幾趟只為了能提交正確簽署的連署書，還有人特地從觀音跑來連署。

「這是公民沉默的憤怒。」APPLE姐說，藍白立委聯手惡搞國家，讓不少民眾憂心忡忡，有民眾說「自己是深藍的，沒投過民進黨」，但這次太生氣，擔心未來孩子生活都成問題，這樣的怒火越來越多，也讓她看了感動，「人都是藍白立委催出來的。」