賴總統祝賀川普上任 台美是重要安全及經貿夥伴
美國總統川普於美東時間20日上任，賴總統21日上午於社群平台上發文祝賀，並提到美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，也是共享民主自由價值的堅實盟友。
賴總統先是祝賀美國新政府上任並提到，他要代表台灣人民，向美國新任總統川普（Donald J. Trump）及副總統范斯（J.D. Vance），表達誠摯祝賀。
賴總統說，台灣和美國的關係不僅歷久彌堅，更持續壯大。我們之間的交流，在各個領域都是源遠流長、一年比一年緊密。我們彼此的人民，也都對世界的自由、和平與繁榮，有著共同的期待。
賴總統也提到，第60屆的美國總統就職典禮，他邀請立法院韓國瑜院長，率領跨黨派 8 位立法委員，代表政府出席致賀；不僅傳達台灣人民的誠摯祝福，以及我們對民主的堅定承諾，更希望建立台美關係的新里程碑。
最後，賴總統也感謝美國歷任政府對民主台灣的堅定支持，以及跨黨派友人的長期力挺。祝福在川普總統領導下的美國新政府，施政順利、國運昌隆；台灣也非常期盼，和新政府及國會攜手合作，在既有基礎上，讓台美關係繼續穩健前進，共同守護民主自由、促進全球的繁榮發展。
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