大罷免浪潮燒至新店 「拔羅波」興起罷免羅明才

全台興起罷免藍白立委聲浪，新北市今出現「拔羅波｜罷免羅明才 」臉書粉專，該團體由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋領銜成立「拔羅波小組」，盼在最短時間內達成罷免國民黨立委羅明才第一階段4千份連署書目標。

吳柏瑋表示，新北市第11選區新店、深坑、石碇、坪林、烏來等區，以新店為人口集中區域，因軍公教族群居多，長期以來是公認藍營鐵票倉，國民黨立委羅明才已連任8屆，地方勢力深厚。然而羅家天道盟和建商的背景以及疑似濫墾新店區大香山等事件，加上歷來並無突出問政表現，且去年羅明才隨傅崐萁率團訪中後，持續在立法院支持藍白營的各版本荒唐法案，讓民眾質疑其是否真正傾聽台灣人民的聲音。

他說，受全國公民團體發起罷免與毅力感召，以及許多網友在社群裡表示「就等新店連署」、「父母深藍的都看不下去，藍白根本投共」及「現在不行動，就來不及了」。多次討論後決定組成「拔羅波」展開新北市第11選區罷免工作。

吳柏瑋表示，沒有開始就不會看到改變，拔羅波小組策略包括快閃宣講、定點收件，同時徵集夥伴分享空間放置罷免連署書，也考慮與其他選區罷免團體串連合作，將連署效益最大化。表示台灣人不能屈服於這樣多數霸凌及掏空國家的行為，會積極履行公民應盡的監督與制衡責任。

立委羅明才電話由秘書接聽，並表示會將消息轉給羅明才決定是否回應。