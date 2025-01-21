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海巡署邀美國海岸巡防隊來台 持續傳授海上登檢技巧

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國海岸巡防隊年度都會固定派員來台指導海巡官警有關海上登檢、逮捕等技巧。圖／海巡署提供
美國海岸巡防隊年度都會固定派員來台指導海巡官警有關海上登檢、逮捕等技巧。圖／海巡署提供

海巡署今年將邀請美國海岸防衛隊來台為艦艇官警進行執法訓練，但預算數所需較以往提高，立法院內政委員會要求海巡署說明。

立法院內政委員會審查海巡署2025年度預算案時，國民黨立委許宇甄等立委提案指出，海巡署在新年度預算案中編列教育訓練費用1373萬4000元，將供艦隊分署艦船艇人員取得專業職能及救生救難證照等訓練費，內容是邀請美國海岸防衛隊來台訓練，及赴美國參加海岸防衛隊執法訓練與海軍戰爭學院訓練等相關經費。

提案指出，較2024年度同一預目預算數909萬3000元，增加464萬1000元，增幅高達51.04%。考量政府經費短絀，資源有限，海洋委員會海巡署及所屬應撙節支用，因此凍結這項預算，待海洋委員會海巡署向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

美國海岸巡防隊年度都會固定派員來台指導海巡官警有關海上登檢、逮捕等技巧，尤其今年海巡特勤隊已採購登船攻堅用具，不管在一般執法或反恐能量都大為提升，需美方相關人員來台指導。此外，海巡署也已派人員就讀美國海岸巡防學院，但由海軍官校派員赴美就讀。

海巡署 立法院 美國

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