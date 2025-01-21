海巡署邀美國海岸巡防隊來台 持續傳授海上登檢技巧

天怒人怨一詞出自於後漢書，形容天公震怒，人民怨恨，是訴諸神權思維下對專制作為的反撲解釋。過去君主時代，對天災找不到解方，要疏解人民痛苦，常常以「下詔罪己」，這也是傳統中國政治節制君權的方式，沒有什麼科學根據，但反映了一定的社會心理和民眾對君王或父母官應有修維的期待。 只不過，到了現代，政治人物還利用這種情境，操作政治分裂成為，就特別顯得可惡...

2025-01-21 13:10