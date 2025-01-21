川普宣布美國退出WHO 陳時中：世衛內部權力失衡使然

美國總統川普上任後，簽署行政命令宣布退出世衛組織（WHO），國際公衛合作出現重大轉變。行政院政務委員陳時中表示，美國退出WHO固然可惜，但WHO內部近年已面臨權力失衡，才導致美國認為繼續投資不划算，未來世界合作會趨向理念相近的國家互相合作，這對台灣是有利的好消息。

陳時中表示，經濟、衛生等領域，已從單一組織獨大，變成有其他理念相近的國家，組成合作組織互相合作，台灣未來若加入這類團體，改變過去被孤立於WHO不得其門而入的狀態，將有利於提升國家面對困難衛生問題時的任性，包括大規模傳染病疫情等，有理念相近的國家組成組織，開誠布公討論，自己樂觀其成。

近期立法院刪減預算，引發討論，衛福部也有許多預算被刪。陳時中說，立法院與行政院的競爭，是政黨之間的競爭，在民主國家無可厚非，但本次預算刪減情況，已經超過政黨競爭範疇，是報復行為，立法委員應思考國家未來，在國家總預算足夠的前提下，讓政院有空間調配預算，才能提升行政效率，達成民眾期待。

陳時中表示，主事者永遠會覺得預算不足，尤其衛福部主管的社福、醫療預算，要照顧民眾很多，例如癌症新藥、細胞治療等預算愈來愈高，健保總額不足，點值無法保障一點一元，健康投資已經不足，若預算再被刪減，一定會影響業務執行狀況，盼衛福部、健保署發揮智慧，在拮据預算下做出最大貢獻。