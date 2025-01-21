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川普指美對外國邊防投入過多 陳冠廷：台海恐面臨不確定性

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷此次以訪美團身分赴美參加川普的就職演說。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委陳冠廷此次以訪美團身分赴美參加川普的就職演說。圖／陳冠廷辦公室提供

針對美國總統川普的就職演說，我國慶賀團成員立委陳冠廷表示，川普對「美國優先」政策的再次強調，可能對台灣與美國的雙邊合作以及區域安全穩定帶來影響；其中若美國在印太地區的軍事承諾縮減，台海局勢恐面臨更大不確定性。

陳冠廷說，川普在演說中批評美國對外國邊界的防禦投入過多，並提及未來將停止對外國的國防資金支持，將對台海局勢增添更大不確定性，美國長期以來是台灣最重要的安全夥伴，若川普主張的政策成為現實，台灣將更需強化自我防衛能力，確切與美國利益呼應，確保區域穩定，台美合作不僅關乎雙邊國家利益，也體現民主國家共同捍衛自由價值的責任。

貿易部分，川普主張對外國徵收更高關稅，並成立「對外稅務局」專責收取相關收入。陳冠廷認為，川普的新政策可能對台美雙邊貿易造成影響，「特別是在科技與農業領域。」

陳冠廷強調，台灣與美國在經濟上的互補性非常強，整體貿易狀況不能單一類比中國式的傾銷，論述應該強調透過台灣提供的晶片中間財，美國才得以偉大。因此未來會持續督促外交部、經濟部就台美政經的溝通頻率、方式，推進能為兩國創造更多合作機會，而非增加不必要的阻力。

陳冠廷說，川普演說中提及的多元族群訊息，特別是亞裔、拉丁裔與非裔美國人的參與，黑人牧師 Lorenzo Sewell 在就職典禮中的禱告「我有一個夢」引發全場歡呼的畫面，展現美國社會對未來的希望與融合精神，「盡管政策內容引發爭議，但這些多元族群的參與是一個正面的信號，也反映美國社會對包容價值的重視。」

陳冠廷表示，台灣作為印太地區的民主典範，應持續將多元與包容精神融入台灣的政策、立法議程與社會發展，讓台灣不僅在經濟與安全上具備實力，更能對外增加國家形象。他也會持續推動台美雙邊交流與對話，確保台灣在國際舞台上的地位不被削弱，為台灣人民爭取更有利的國際合作機會。

川普 美國 陳冠廷

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