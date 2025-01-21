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韓國瑜俞大㵢進國會大廈觀禮 外交部：台美關係堅實

中央社／ 台北21日電

美國總統川普宣誓就職，外交部發言人蕭光偉今天表示，在外交部及外館積極與美方協調下，台灣慶賀團長、立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈解放廳觀禮，再次展現台美關係的堅實友好。

美國總統川普（Donald Trump）和副總統范斯（JDVance）於美東時間20日上午在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職，戶外觀禮因低溫取消，台灣慶賀團則在第一資本體育場（CapitalOne Arena）觀看直播。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，在外交部及外館積極與美方協調下，率領跨黨派慶賀團訪美的立法院院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈解放廳（Emancipation Hall）觀禮；川普於就職典禮儀式結束後，也親自來到現場致意，並向與會貴賓發表談話。

蕭光偉強調，這次獲此特殊禮遇再次展現台美關係的堅實友好，俞大㵢是在就職典禮更改場地前，就已獲得就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）的邀請函。這是台灣繼2021年時任駐美代表蕭美琴首度創下先例後，駐美代表第二度獲邀。

蕭光偉也說，在外交部及外館積極努力下，也順利安排代表團其他立法院成員包括柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等跨黨派立委在第一資本體育館的貴賓區包廂，透過大螢幕同步觀禮，相關安排再次顯示長期耕耘對美工作、布建友台人脈之成果。

蕭光偉指出，跨黨派立委們非常肯定外交部及駐美代表處的努力，特別是在外交部及駐美代表的密切溝通與協調，以及平時與美國國會議員保持友好關係，讓慶賀團成功進到會場觀禮，且能進入貴賓席，同時也感謝並肯定外交部人員隨時因應突發狀況、積極解決問題。

蕭光偉也說，相信這是給在冰天雪地奮鬥的前線外交人員最大的鼓勵，因為有外交資源來維繫台美關係，才有今天跨黨派立委入場的可能性，再加上所有外交人員的努力，也讓這一切成為可行。

台美關係 外交部 駐美代表

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