【重磅快評】動搖國本也要酸 柯建銘逆風也逆天

今天凌晨嘉南強震，讓國人從睡夢中驚醒，當看到民進黨團總召柯建銘、行政院中辦執行長莊競程的驚世貼文，許多人更是驚呆了。柯建銘寫下「老天也震怒」、莊競程則批評「藍白亂搞國家！老天真的怒了！」兩人貼文又秒刪文，網友譏諷「老天有眼、政客無腦」，從執政黨大黨鞭到行政院高官，即使地震動搖國本也要操弄政治。

台灣今晨0時17分發生規模6.4全台有感地震，震央就位於嘉義縣大埔鄉，南台灣劇烈搖晃。柯建銘在凌晨準備要在臉書發文談罷免藍委，碰巧發生地震，他直白寫下：「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了。」無獨有偶，莊競程也在Threads發文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」兩人雖立即刪文，但凡寫過必留下痕跡，眼尖網友已抓包存證，政客刪得掉貼文、刪不掉心證。

強震衝擊嘉義、台南，這些深綠票倉都是民進黨本命區，如果柯建銘、莊競程的邏輯成立，老天震怒的原因不正是在提醒民進黨，為政者必須傾聽天意、民意？柯建銘在北部、莊競程在中部，如此冷血貼文，讓一向支持民進黨的南部人情何以堪？發文者不是腦殘、就是冷血，身為地方父母官的台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁不會生氣嗎？

為了反制在野黨把關總預算，賴政府無所不用其極，行政院長卓榮泰連開記者會，「抹紅」藍白刪預算是配合中國大陸，柯建銘、莊競程有志一同寫到「老天震怒」，然後再刪文、道歉等惺惺作態，配合演出的劇情，似乎就不太令人意外。

假天災酸在野黨，柯建銘其實已是累犯。藍白去年聯手推動國會改革修法，柯建銘也曾語出驚人說，「4月3日國民黨團要硬幹的時候，那時候老天有眼發生花蓮大地震，老天要救台灣的民主」，柯建銘事後道歉了事，未料今晨再度故態復萌，忘了傷痛、忘了教訓，不是一時筆誤，心中只有政治，第一時間的「膝反射」，恐怕才是柯建銘的本意。

藍營質疑，老柯最近反常言行，已經不只是對賴清德總統「逆風」、根本是對老天爺「逆天」。退一萬步而言，古代帝王每逢天有異象常下詔罪己，一國之君當自我反省哪裡做不好，只有民進黨反過來檢討在野黨，令人搞不懂，到底誰才是執政黨？

鴻海創辦人郭台銘曾引用《三國演義》重批蔡政府官員：「廟堂之上、朽木為官；殿陛之間、禽獸食祿」，如今看起來，從蔡政府到賴政府，廟堂、殿陛依舊，朽木、禽獸卻更加肆虐。