還有餘震...嘉市立博物館、國民運動中心巡檢 暫停開放

嘉義大埔凌晨規模6.4地震，嘉義市芮氏規模4級，市府表示，未來3天可能出現規模5.0以上的餘震，嘉義市長黃敏惠立即責成各局處展開全面巡檢，市立博物館、國民運動中心除游池外都暫停1天巡檢。另外市區金財神大樓外牆有塗料剝落情形已拉起封鎖線，提醒民眾暫勿在該區域行走或停放機車，避免潛在危險。

市長黃敏惠於地震後，即刻責成市府各局處動員確認所轄區域及場館安全，期以公部門的迅速作為、反應，安定民心。地震後餘震頻仍，市民務必保持警覺，地震期間應避免搭乘電梯，並牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，確保自身安全。同時提醒市民注意家中用火、用電狀況，特別是檢查瓦斯設備，以避免因地震引發的二次災害。

市府表示，市立博物館因應地震影響，暫停開放1天，進行安全檢修；國民運動中心部分場域也進行設施巡檢，游泳池今天正常開放，其他設施則暫停使用1天，待完成檢查後再行開放，以確保公共場館運作無虞，並提供民眾安全的使用環境。