川普上任 藍智庫籲賴政府務實面對、事前預應

美國總統川普宣誓就職，國民黨國家政策基金會今天表示，賴清德政府應確立「國家安全戰略」的指導原則，務實面對環境的挑戰，做好事前預應的準備工作，才是捍衛國家安全與維護國家權益的正確途徑，強化國防戰備、避戰為先；維持台海和平、降低敵意。

國政基金會指出，川普將如何在各項政策層面落實「美國優先」思維，勢將影響美國政府的對外行為，不僅為美國領導數十年的國際體系增添不確定性，其與大陸國家主席習近平的交手，亦可能衝擊現行國際秩序，白宮新主人的言行，備受各國關注。

國政基金會表示，「兩手策略」與「雙重標準」向來是川普的行事風格，夾在兩強權之間的台灣，豈能自恃有美國支持就忽略、甚至鄙視改善兩岸關係對促進台海和平穩定的重要性，放任執政黨及其側翼網軍恣意破壞台海既有的政治基礎。

國政基金會呼籲賴政府，川普政府的國安官員都是對「中」鷹派，但其政策仍以維護美國利益為最優先考量，與中國大陸的地緣政治競爭必將衝擊台灣生存展的環境。台灣絕不可妄自菲薄，賴政府也不能自我膨脹、甚至誤導社會視聽。

國政基金會提到，台灣是高度依賴國際貿易的小型開放式經濟體制，面對川普可能隨機祭出的關稅戰，政府不能再偏執在高科技產業供應鏈就可獲得美國無條件支持的幻想，忽視傳統產業及服務業遭受區域經貿整合邊緣化的嚴峻問題。賴政府除了應推進台美經貿協定的談判外，更不能忽略帶領台灣尋求加入RCEP及CPTPP的任何機會。

在邦交方面，國政基金會表示，國人樂見川普政府繼續力挺台灣的國際參與，更希望華府能實際協助我國維繫僅存的邦交國。然而，如果賴政府不積極改善兩岸互信基礎，恐將面臨更多國際空間被壓縮的現實與邦交國斷交的危機。

在強化國防部分，國政基金會指出，國人支持合理的國防預算及國軍建軍備戰工作，也歡迎川普政府繼續推動符合台灣實際需求的「軍售案」。「和平避戰是目標、建軍備戰是方法、能戰止戰是手段」是捍衛國家主權、維護國家安全的必要條件之一，如何掌握國防自主精實戰力，避免戰爭就是降低戰爭風險的根本之道。

國政基金會表示，賴政府應積極推動兩岸交流，化解雙方歧見降低敵意，降低可能發生衝突的風險。中國大陸近期開放上海市及福建省居民來台旅遊，賴政府應把握難得機會，順勢打開僵局、積極回應，逐步恢復兩岸互動機制。

國政基金會呼籲賴總統，在朝小野大的現況下，反對當前政府惡意攻訐抹紅在野黨的無端藉口。樂見川普政府持續支持台灣各項發展、深化美台關係的所有交流合作，但反對賴政府一面倒的偏頗政策，此舉將對台美中三邊關係帶來嚴重的負面衝擊。