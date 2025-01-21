柯建銘又失言？發文喊嘉義強震「老天震怒」急刪文

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4強震。民進黨立院黨團總召柯建銘在去年花蓮強震時，才脫口「老天有眼」挨轟，沒想到這次嘉義強震，他又在臉書發文稱「老天也震怒了」，雖然很快就刪除，不過已經被網友抓包，並留言酸，「欸？怎麼把老天有眼刪掉了。會怕喔。」

嘉義大埔後，柯建銘一度在貼文中寫到，「此刻(12:17)正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了」，不過隨即刪文。

民眾黨也在社群秀出截圖批評，到底要多冷血，才能一再把天災當成政治攻擊的武器。

也有網友在柯建銘的修改後的貼文下質疑，「怎麼不見了，要多冷血可以一而再再而三把天災拿出來說口，是不是不知道這次震央在哪？受災的又是哪？」「聽說有人嗆老天震怒，結果震央在嘉義縣與台南市，是突然發現震央位置不對才刪掉那段嗎，滿搞笑的。」

其實，在今年403花蓮地震時，柯建銘就因為立法院審查國會改革時批評，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起災民批評犯低級錯誤「很傷人」。柯建銘事後表示，403花蓮地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，「本人在這裡鄭重表示道歉」。