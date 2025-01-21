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祝賀川普上任 林佳龍：對台美關係深具信心和期待

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普（Donald John Trump）及副總統范斯（James David Vance）在美東時間1月20日中午宣誓就職，外交部長林佳龍祝賀川普及范斯上任，並表示台灣與美國是共享民主價值的同盟夥伴，對未來台美關係深具信心和期待。

林佳龍在自己的臉書上發文指出，近年來台美關係在各項機制下不斷深化，積極推動雙邊經濟合作及貿易投資，讓台美經貿關係邁入全新階段。如同賴清德總統祝賀新任美國政府團隊的賀詞，台美友誼不僅歷久彌新，更持續壯大，雙方在各領域的交流日益緊密，林佳龍也說，「展望未來台美關係，我們充滿信心與期待」。

林佳龍提到，此次賴總統派遣立法院長韓國瑜率領慶賀團赴美，出席美國新任總統就職典禮，儘管過程中多有波折，但外交部全力以赴，不負使命，確保慶賀團參與活動的過程順利。林佳龍並感謝立委們肯定外交同仁的努力，「更是這段時間以來，難得的朝野共識」，他說。同時，他也呼籲國內在預算審查上能持續支持外交工作，期盼民主台灣團結一致，「大家都是Team Taiwan」。

針對台美經濟關係的進展，林佳龍回顧，川普擔任美國第45任總統任內奠定了基礎，展望未來盼與美國新任政府在更多項目深化合作或推進。他特別提及《晶片法案》（CHIPS and Science Act）與「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等互惠互利的重要機制。林佳龍表示，期盼台美雙邊攜手努力，進一步強化經貿夥伴關係，創造更多合作成果，共同為區域與全球的經濟繁榮作出貢獻。

川普 林佳龍 美國

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