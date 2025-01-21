美退出WHO 衛福部：成為觀察員目標不變、將和外交部討論

美國總統川普20日宣誓就職後，馬不停蹄簽署一系列行政命令，預計簽署超過200項，其中更包含退出世界衛生組織（WHO）。衛生福利部回應，參與世界衛生組織並成為觀察員一直是我國的目標不會改變，接下來會跟外交部討論相關作為。

美國為世界衛生組織的資金主要提供者，並且依序規定退出世界衛生組織需要提前一年的時間通知；一旦退出世界衛生組織，外媒預估會減少美國作為全球衛生領導者的地位，並且讓未來對抗大流行病的努力更加困難。然而，川普長期對WHO持批評態度，在新冠疫情爆發的2020年7月，川普政府就曾宣布退出WHO，當時並未退出。

衛生福利部國合組指出，推動參與世界衛生組織，並且成為觀察員一直是我國目標並不會改變，但還需要跟外交部討論相關做法，今年的世界衛生大會（WHA）即將在5月舉行，相關規畫及方向預計會儘速擬定。

另外，近日因為立法院總預算遭到在野黨團大砍，衛福部長邱泰源昨才表示，我國醫療水準高，台灣醫療相關團體到世界衛生大會與其他國家互動，一但相關預算被刪除，「台灣是不是就不用參加WHO了？」。