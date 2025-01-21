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柯建銘、莊競程地震批在野 陳玉珍：只有政治沒人性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影
嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，重創台南靠近震央的山區，住戶連夜撤離。記者劉學聖／攝影

台灣今日凌晨0時17分，發生規模6.4全台有感地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，南部劇烈搖晃。民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨前立委莊競程卻發文將地震與政治連結，引發議論。國民黨立委賴士葆今早表示，柯建銘最近不知怎麼搞，可能是沒睡飽。國民黨立委陳玉珍批冷血。

立法院昨日挑燈夜戰審議預算，至約今日凌晨6時。柯建銘在0時17分準備要在臉書發文談罷免藍委罷免，碰巧發生地震，他寫下：「此刻（12:17）正在發文時，剛好的震，天搖地動，老天也震怒了。」

莊競程現為行政院中部聯合服務中心執行長，他在Threads發文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安！！！

賴士葆說，柯建銘最近不知道怎麼搞的，可能是沒睡飽，還是最近到底怎麼樣，腦筋怎麼了。一向精明幹練的柯建銘，怎麼會把地震跟刪減預算扯在一起，全世界沒看到這樣子，虧柯建銘還是政壇老將，隨便牽拖。昨天行政院長卓榮泰開記者會抹紅，言下之意就是配合中國大陸。

賴士葆表示，怎麼有這樣的行政院長，怎麼會有執政黨立法院黨團總召把天災（跟預算扯一起）。當然希望南部很快災後重建，包括台南市長、嘉義縣長、嘉義市長等等，能夠很快處理好。這事情是天災，不需要扯到政治。

陳玉珍說，地震是讓人難過的事情，尤其有些同胞可能因此受傷，她的家人也住在台南，跟她說搖晃厲害。在地震當下，每個人都擔心家人安全，不知道為什麼有人會冷血到只想到政治，會講出「地震就是老天爺給藍白的懲罰」這些話的人心裡只有政治而沒有人性，還是要關心地震發生地區的百姓，是否平安健康及受到好的安置，這才是從政者需要在意的，也才是正常的人性反應。不管是莊競程、柯建銘，有這樣的反應真的過於冷血。

嘉義 地震 柯建銘

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