【即時短評】任期最後2年 侯友宜拚捷運建設也留歷史定位

捷運是現代化城市指標之一，新北市擘畫三環六線捷運路網，串連北北基桃生活圈，是目前全台最多條捷運在施工的縣市。市長侯友宜第二屆任期剩不到2年，拚捷運建設是重中之重，除回應地方期待，也是成就歷史定位，侯團隊面臨時間壓力，財務計畫、施工過程如何克服阻力及交通衝擊也是強力考驗。

侯友宜今天上午視察捷運環狀線北環段CF680C地下機廠，六線齊發之一的捷運環狀線北環段整體進度25.61%，基地預留五股泰山輕軌系統銜接點。環狀線北環段是中運量地下化捷運，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入北市，新北境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠，新北境內可3線轉乘，分別為機場捷運、新蘆線與規畫中的五泰輕軌，未來可新店、蘆洲一車直達。

除環狀線北環段如火如荼推進，三鶯線將在今年底完工，橫跨北北基3地的汐東線也完成簽約預計今年3月動工，基隆捷運及台北市民生線也有新進度，雙北合作共推民生線綜合規畫報告，去年12月27日再次提報交通部審議，新北市府也對中央喊話，盼盡速核定，加速完成汐止延伸進入北市區段最後一塊拼圖。

北北基桃是共同生活圈，捷運建設能讓區域共好，北接基隆、中接雙北、南接桃園，建構緊密的北台軌道共榮生活圈。因為有捷運的串連，縣市間更緊密，加上目前北北基桃都是藍營主政，互助默契更高。新北市捷運局扛起推動汐止東湖線、基隆捷運興建責任，新北市府也與桃園合作主辦三鶯線延伸八德規畫，及後續建設、營運，去年6月17日將國發會審議通過的綜合規畫報告提報中央，待行政院最終核定。

此外，為解決林口龜山生活圈交通需求，與桃園進一步共推林口與龜山整合的輕軌路廊規畫，同時與北市共同推動中和光復線，將中和至公館納入新北市優先路廊，正進一步做可行性研究。

捷運是大成本、大投資的百年大計，三環六線藍圖逐步實現，屆時新北市將有150座車站，邁向國際都會水平。但大環境面臨缺工、缺料都是橫在眼前的考驗，捷運建設所需經費與日俱增，侯團隊面臨的不只是時間壓力，還有財務、地方意見整合等考驗，更大一道關卡是中央挺不挺，若中央助一臂之力，成效將事半功倍。

除扮演交通骨幹的捷運建設外，捷運行經的新興開發區就像牽動地方發展的「肌肉」，如蘆北蘆南、楓江、浮洲、板橋與中和間農業區等都市計畫整體開發案，多已送中央審議，中央能否與地方緊密合作，牽動建設的發展命運。