電影「餘燼」票房僅政府補助金1成 侯漢廷：納稅錢圖利綠友友

文化部預算遭刪凍受矚，新黨北市議員侯漢廷今指，電影「餘燼」描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，獲政府5千多萬元補助，票房卻僅577萬元，而且製作公司董事林鴻鈞是綠營金主，侯諷「以文化之名，行納稅錢圖利綠友友、洗腦之實。」

侯漢廷今在臉書表示，相比林昶佐電影「衝組」拿1900萬元補助金、總票房卻只有244萬元，電影「餘燼」更誇張，獲得文化部補助3280萬元、文策院加碼用國發基金投資2000萬元，整部電影使用政府金流5280萬元，票房卻只有577萬元。

他直呼，「大賠錢！民脂民膏放水流！」或有人言，電影不能僅看票房，要看其「藝術」，然而該電影劣評如潮，被影評人批得體無完膚。知名電影人許常德發文就直言「結構鬆、推動無力、少了新意」；文化人朱宥勳也說，這部片沒有「技藝」可言，唯一好消息是他看完了；網路上罵聲一片，縱使藝術是主觀，該片確實差強人意。

侯漢廷指出，演員幾乎都是強棒、優秀的演員與演技，影評抨擊的都是腳本。他質疑，為什麼這樣的腳本能獲得政府5千多萬元補助，因為內容在描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，能夠傳遞國民黨壞壞，潛移默化幫民進黨拉票，當然應該補助。

他表示，「餘燼」是由本地風光電影股份有限公司製作，該公司的董事之一林鴻鈞是玖億投資股份有限公司代表法人。

侯漢廷進一步揭露，林鴻鈞曾是靠著「591」網站起家的「數字科技」，曾經被潘孟安任立委時期起底攻擊，說他引進中資、後來投誠，先後靠著重要關係人捐給立委吳秉叡至少80萬元、蔡其昌至少40萬元的政治獻金，這些都在2020年立委選舉發生，儼然成為綠委政治獻金大戶，洗綠成功搖身一變成為綠營金主。

他再指出，發行商牽猴子公司創立者李烈，作品有具有「台灣價值」的「返校」、「還願」等；李烈曾被導演錢人豪抨擊，擔任北市府文化局補助電影評審委員是球員兼裁判。

侯漢廷說，文化圈都知道，必須拍符合民進黨意旨、必須有綠友友當老闆才能拿補助，逼迫好演員、好劇團都只能服膺當道、搞政治片，失去創作自由。「我們無法改變民進黨以意識形態及圖利心態、而非以優秀與否決定補助，當前反而排擠真正有才能卻不容於當道的文化人。」

他認為，刪補助、回歸市場機制，不被民進黨以納稅錢控制，才能真正讓文化人展現本領，自由創作。以消費者、閱聽人為導向、真正讓人看了會開心感動，而不是被迫偷渡置入一堆政治的「怪片」。嚴格監督預算，不讓拿5千萬元補助、卻僅5百萬元票房的怪狀一再發生。