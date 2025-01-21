川普2.0就任 李彥秀示警貿易面：台灣要小心了

川普正式就任美國第47任總統。赴美觀禮的國民黨立委李彥秀說，據彭博新聞取得的尚未公開的背景說明文件（fact sheet），川普要求「扭轉全球化和忽視美國貿易政策所導致的破壞性影響」，也要求聯邦各機構解決其他國家的貨幣操縱問題，恐怕才是台灣與市場更擔心的問題。

李彥秀說，此次川普的就職演說，一如4年前，點出了美國未來國家的走向，但是整體氛圍比起四年前更為樂觀，完全執政下的「川普2.0」，將展現與第一個四年任期完全不同的自信，也將帶給美國以及國際政治前所未有的機會、挑戰與衝擊。

李彥秀表示，關稅、能源與製造，仍然是「川普字典」裡面最重要的部分，透過「關稅」保護美國的勞工與製造業，讓美國重新富裕起來，「關稅絕對是川普字典裡面最美麗的詞彙，沒有第二」。川普將宣布國家能源緊急狀態，作為全球第二大碳排國家，美國將在10年內第二度退出「巴黎協定」，將能源價格壓低，確保「美國製造」的競爭優勢。

李彥秀認為，川普新政會對全球對抗氣候暖化帶來一定的逆流；美國製造仍然是「美國優先」的核心，避免產業空洞化，增加大量就業機會，讓製造業重返美國，讓美國重新成為製造大國，對川普而言當然是重中之重，施壓美國企業與外國公司前往美國設廠的力道也會較4年前倍增。

李彥秀提到，美國目前有「三灣」，包括紐約灣「東部科技走廊帶」、芝加哥灣「中西部科技走廊帶」、舊金山灣「西部科技走廊帶」，川普的企圖心並不止此，從格林蘭、加拿大、巴拿馬運河，到將墨西哥灣的名字改為「美國灣」，川普突破過去「民主聯盟」與「威權擴散」的國際政治格局，從美國利益出發的國際戰略思維，不僅是俄羅斯、中國大陸，包括連美國長期的盟友都需要相當的調適與準備。

李彥秀表示，川普上任首日，並未公布對中國大陸祭出關稅措施，讓市場鬆了一口氣，包括川普在TikTok問題上的處理態度，美中關係應該會有一段「蜜月期」，而川普期待盡快訪中將是下一個重要的觀察點。根據彭博新聞取得的一份尚未公開的背景說明文件（fact sheet），川普要求「扭轉全球化和忽視美國貿易政策所導致的破壞性影響」，文件中還要求聯邦各機構解決其他國家的貨幣操縱問題，恐怕是台灣與市場更擔心的問題。

李彥秀強調，川普新政的打擊面，是否會從關稅擴大到匯率，拉大美國製造的優勢，甚至規劃仿效40年前的「廣場協議」，與中國大陸及歐洲簽署「海湖莊園協議」，要求貿易夥伴貨幣升值，以增強美國貿易競爭力，恐怕是另一個高度未知的變數。