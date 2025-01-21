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外交部賀川普就職 盼強化緊密夥伴關係
美國總統川普宣誓就職，我外交部透過新聞稿表達祝賀，並期盼雙方在堅持有好的基礎上，攜手強化各領域的緊密夥伴關係；外交部長林佳龍表示，對未來的台美關係深具信心與期待。
外交部表示，我方已向川普與副總統范斯（J.D. Vance）表達誠摯祝賀，期盼在台美關係堅實有好的基礎上，秉持互信、互惠與互利的原則，與美國新任川普政府攜手強化雙方在安全、經貿、科技及教育等各領域的緊密夥伴關係，為兩國人民的福祉以及促進印太地區與全球的和平、穩定與繁榮共同努力。
林佳龍也在臉書發文稱，台美是共享民主價值的同盟夥伴，近年來，台美經貿關係已邁入全新階段，在各領域的交流日益緊密，他對未來台美關係充滿信心與期待。
林佳龍表示，賴清德總統邀請立法院長韓國瑜率慶賀團赴美出席川普的就職典禮，即便過程多有波折，但外交部全力以赴，慶賀團參與過程順利，立委們肯定外交同仁的努力更是這段時間以來難得的朝野共識；林佳龍呼籲立院在預算審查上支持外交工作。
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