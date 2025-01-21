英國友台小組主席：盼蔡前總統訪英母校演講

台英國會小組工黨籍共同主席柴萍恩近日接受中央社專訪時提到，前總統蔡英文值得世界各地推崇，期待她能訪問英國、作為榜樣在母校倫敦政治經濟學院（LSE）演講，分享經驗。

柴萍恩（Sarah Champion，另譯：錢皮恩）指出，蔡前總統若能親赴LSE演講，以自身例證向學生展示，一旦女性下定決心、專心致志，即能達成什麼樣的成就，這將是好事一樁，「我確定LSE會樂意與學生分享她（蔡前總統）的經驗。」

英國媒體去年秋天報導，前總統蔡英文原規劃去年10月中旬應英國國會議員邀請訪英，但由於當時外交大臣拉米（David Lammy）即將訪問中國，英國外交部請台灣方面延後蔡英文訪英計畫。

面對國會議員及部分輿論質疑行政機關越權干預、違反國會可獨立於政府行事並自由邀請賓客的原則，英國外交部及拉米未正面否認或承認。

身為英國國會友台小組共同主席，柴萍恩曾參與蔡英文訪英規劃。去年5月，台英國會小組代表團訪台慶賀總統賴清德就職，期間曾與即將卸任的蔡英文會晤，柴萍恩當時是訪團成員之一。

柴萍恩告訴中央社，蔡英文是英國的好朋友；她與其他友台議員十分希望能在英國盡地主之誼、向蔡英文展現好客之道，一如議員們每次訪台皆獲熱情接待。

柴萍恩說，她相信各界都知道蔡英文是LSE學者（scholar），而且熱愛英國，「我們真的很希望她能到英國國會來，無論是以正式或非正式身分。」

台英國會小組因此出面邀請蔡英文訪英。柴萍恩指出，她確實不知道英國外交部是否涉入蔡英文訪英行程，但她知道英國外交部曾表示「需要更多時間」、並「問我們可否延遲」。

問她各界是否可以期待蔡英文今年稍晚訪英，柴萍恩告訴中央社，「我真心希望如此」。

柴萍恩2012年進入國會，國會議員資歷超過12年，並自2020年起擔任下議院國際發展事務委員會主席。

她曾數度訪台，參加台英國會小組約10年，去年9月接任共同主席。

據了解，蔡英文訪英並在國會向議員們發表演說，是原來推動的行程規畫之一。