英國友台小組主席：與台灣和中國交往不是二選一問題

台英國會小組工黨籍共同主席柴萍恩近日接受中央社專訪指出，與台灣和中國交往不應是「二選一」的問題，並非與中國維持或建立關係即無法與台灣享有具豐富成效的關係。

柴萍恩（Sarah Champion，另譯：錢皮恩）強調，英國與台灣的關係完全不該受中國提出的任何條件限制，「你們（台灣和中國）是兩個各自獨立的國家（two separate states），一個不應影響另一個」。

柴萍恩是資歷超過12年的資深國會議員，目前是下議院國際發展事務委員會主席。她參加台英國會小組約10年，曾數度訪台，去年9月接任台英國會小組共同主席。

●台灣是英國可貴夥伴 人工智慧和能源是可強化合作領域

柴萍恩說，台灣是英國極可貴夥伴；對她個人而言，民主國家之間堅定團結十分重要，特別是當近20年來，全球出現民主倒退，生活在民主體制的民眾在全球人口占比自50%滑落至33%左右。

除了因為「民主相挺」，柴萍恩指出，各領域專業知識與能力也是台灣成為英國可貴夥伴的原因。她特別提到台灣應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的成效，坦言台灣至今仍遭世界衛生組織（WHO）排除令她十分心痛。

柴萍恩認為，台英有必要強化科學研究和創新科技研發合作，且雙方能相得益彰，特別是在人工智慧（AI）和永續能源領域。發展AI和「綠色」能源是去年7月上台的英國工黨政府十分重視的政策。

●英國政府對中關係盤點 友台國會議員提交意見

工黨去年夏天在國會大選期間數次高調預告，上台執政後將執行對中關係「全面盤點」，以免重蹈他們批評的保守黨政府覆轍，即對中戰略反覆無常，缺乏整合及連貫一致性。

然而，隨著工黨上台，對中關係盤點不僅在未正式宣布啟動與說明的情況下低調開始進行，執行目標、方法、範疇、架構等一概令外界難以捉摸，且初步結論尚未見明朗之際，外交、財政等中央部會首長已接連前往或規劃訪問中國。

部分人士質疑，所謂的「盤點」是徒具形式，各部會最終仍將各行其是。此外，工黨政府看似對北京「不夠強硬」，也引發疑慮。

柴萍恩接受專訪時提到，據她了解，對中關係盤點形成的結論還稱不上是英國工黨政府的「對中戰略」，較有可能是作為政府內部決策和公務運作的參考依據，或許同時有助戰略形塑。

另一方面，她不清楚除了主導的外交部，盤點另涵蓋多少中央部會；她也不清楚盤點結果是否將以公開文件的形式呈現，官方未提供任何執行規劃說明。然而，可以確定的是，過程中，友台國會議員曾向政府就對中關係提交意見，柴萍恩是其中一位。

柴萍恩說，官員徵詢國會議員意見、而非僅受身邊少數幾位顧問影響，這有助官方從更廣闊視角認識議題。主責印太事務的外交部政務次官韋斯特（Catherine West）是台灣多年友人，也嫻熟區域事務，柴萍恩希望這有助影響盤點報告走向。

柴萍恩另透露，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）1月中旬訪問中國之前，友台議員們曾施壓，試圖讓英方當面向中方就人權及台灣主權提出關切。議員們致力向政府傳達，為何與中國往來務必保持警醒。

有消息指出，英中關係盤點結果預計不會早於今年春季釋出部分內容，其餘將「僅供內參」。

●致力確保台灣在英國持續被討論 盡己所能阻止台灣成為第2個香港

柴萍恩坦言，英國國內外每天有許多事件搶占政壇和媒體注意力；除非「危機」浮現，否則很難讓英國各界持續關注台灣海峽情勢。友台議員能做的，就是努力確保台灣在英國是一項持續存在、持續發生的議題。

柴萍恩指出，對她來說，首要任務是盡可能讓更多英國國會議員認識到台灣是多麼棒的民主國家，以及台灣面臨的各項威脅，特別是來自中華人民共和國的威脅，「我不認為多數（英國）國會議員已意識到正在發生什麼事」。

她強調，有必要提升英國國會議員對相關問題的警覺和認識，「否則，我怕我們在香港所見迅速上演的那些事，有可能也會在台灣發生，而且這個可能性正在不斷升高」。

柴萍恩說：「我不希望看到那樣的事。我會竭盡所能阻止那樣的事情發生。」她坦言，儘管聽來自私，依她看來，凸顯台海衝突可能對英國國內經濟造成什麼樣的災難性衝擊、因此務必盡全力嚇阻，是目前最「強效」的論述策略。

柴萍恩指出，國會議員必須跑在前頭、積極介入，在台灣權益受損、或北京在台海逐步進犯時，在國會發聲、試圖影響政府政策，並讓北京認知到其所作所為，「我們（英國）都看在眼裡」。

另一方面，面對中國積極試圖影響聯合國體系及其他國際組織，並就台灣議題混淆視聽，柴萍恩說，英國必須強力挑戰中方言行，確保中方的霸凌技倆不至於得逞、導致台灣情勢改變。