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吳乃仁與檢座飲宴吸加熱菸不開罰 北市衛生局說明理由

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷先前公布民眾黨新潮流大老吳乃仁（右一）與檢察官的米其林宴，並向北市衛生局檢舉吳違法吸加熱菸。圖／取自臉書「侯漢廷」
新黨北市議員侯漢廷先前公布民眾黨新潮流大老吳乃仁（右一）與檢察官的米其林宴，並向北市衛生局檢舉吳違法吸加熱菸。圖／取自臉書「侯漢廷」

民進黨新潮流大老吳乃仁賤賣台糖土地被判刑，積欠國家1.7億元，遭爆與多名北檢檢察官飲宴。新黨北市議員侯漢廷先前公布相關照片，並向北市衛生局檢舉吳違法抽加熱菸；衛生局表示，因吳僅手持加熱菸，未見吸食或啟動加熱菸，因此難謂違法。

吳乃仁去年現身米其林宴，席間還有台北地檢署徐名駒等多名檢察官。侯漢廷1月10日指出，新聞報導部分檢察官自清事前不知吳乃仁會到，認為是徐名駒或人力公司負責人陳啟莊設局，且強調快速餐敘，「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。

侯漢廷說，就他所掌握資料，是吃到最後一刻將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，顯然媒體報導是有心人為了替檢察官洗白而刻意帶風向。他質疑「時間點都要說謊，令人懷疑真是自清強調的設局，還是早就約定？」是誰邀請吳乃仁蒞臨，又是誰找了金主陳啟莊？

此外，侯漢廷當天公布照片，直呼「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴」，吳還違法抽加熱菸，1月10日已向衛生局檢舉。衛生局當天接獲議員侯漢廷檢舉，將依檢舉人提供照片等事證資料進行調查。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，按菸害防制法第15條第2項規定，「任何人不得使用類菸品及前項第3款之指定菸品」，違規使用者處2000元以上、1萬元以下罰鍰。該案經衛生局局檢視相關事證，行為人僅手持加熱菸，未見有吸食或啟動加熱菸的行為，故難謂有違反菸害防制法第15條規定。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

加熱菸 吳乃仁 衛生局

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