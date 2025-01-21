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趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨前立委莊競程在落選後，接任行政院中部聯合服務中心執行長。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委莊競程在落選後，接任行政院中部聯合服務中心執行長。圖／聯合報系資料照片

嘉義縣大埔鄉凌晨零時17分發生規模6.4強震，嘉南地區也陸續傳出災情。中廣前董事長趙少康在臉書貼出一張行政院中部聯合服務中心執行長莊競程在社群平台「脆」上的截圖，內容是莊競程在地震發生後的貼文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」

趙少康貼出莊競程在嘉義地震後的「脆」截圖，解圖內容為「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安！！！」趙少康並稱，說個笑話：民進黨珍愛台灣。但也標記，莊競程的貼文已經默默刪文。

有網友在趙少康的臉書留言指，「敗選做更大，到哪都有官做的人，哪會懂得民瘼呢？」並稱「行政院中部辦公室這機關，真的可以砍掉了，盡是塞一些失意政客，諸如莊競程、吳音寧、蔡培慧、洪宗熠等，都是被選民用選票淘汰又轉進這機關，除了酬庸，還是酬庸吧！」

也有網友留言，「真的很有事耶！這種人...」，「有這樣的人，誰在執政啊？」「放古代也是何不食肉糜的貨色」，「不意外，萬年柯總召不是也說出老天懲罰花蓮縣這種話，所以不意外～～」，「所以老天懲罰嘉義人是嗎？」

嘉義縣大埔鄉凌晨發生強震，中廣前董事長趙少康在臉書貼出一張行政院中部聯合服務中心執行長莊競程在社群平台「脆」上的截圖，內容是莊競程在地震發生後的貼文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」圖／取自趙少康臉書
嘉義縣大埔鄉凌晨發生強震，中廣前董事長趙少康在臉書貼出一張行政院中部聯合服務中心執行長莊競程在社群平台「脆」上的截圖，內容是莊競程在地震發生後的貼文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」圖／取自趙少康臉書

嘉義 莊競程 趙少康

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