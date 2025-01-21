趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

嘉義縣大埔鄉凌晨零時17分發生規模6.4強震，嘉南地區也陸續傳出災情。中廣前董事長趙少康在臉書貼出一張行政院中部聯合服務中心執行長莊競程在社群平台「脆」上的截圖，內容是莊競程在地震發生後的貼文，稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」

趙少康貼出莊競程在嘉義地震後的「脆」截圖，解圖內容為「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安！！！」趙少康並稱，說個笑話：民進黨珍愛台灣。但也標記，莊競程的貼文已經默默刪文。

有網友在趙少康的臉書留言指，「敗選做更大，到哪都有官做的人，哪會懂得民瘼呢？」並稱「行政院中部辦公室這機關，真的可以砍掉了，盡是塞一些失意政客，諸如莊競程、吳音寧、蔡培慧、洪宗熠等，都是被選民用選票淘汰又轉進這機關，除了酬庸，還是酬庸吧！」