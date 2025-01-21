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賀川普就任 賴總統：期盼攜手合作 台美關係穩健前進

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
川普上任 川普（左）20日中午在華府國會山莊圓型大廳，宣誓就職美國第47任總統。（美聯社）
川普上任 川普（左）20日中午在華府國會山莊圓型大廳，宣誓就職美國第47任總統。（美聯社）

美國新任總統川普就任，賴清德總統表示，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，也是共享民主自由價值的堅實盟友，他要恭喜美國新政府上任。賴總統也說，祝福在川普領導下的美國新政府國運昌隆，台灣也非常期盼和新政府及國會攜手合作，讓台美關係繼續穩健前進。

賴總統在臉書貼文說，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，也是共享民主自由價值的堅實盟友。他要代表台灣人民，向美國新任總統川普（Donald J. Trump）及副總統范斯（J.D. Vance），表達誠摯祝賀。

賴總統說，台灣和美國的關係不僅歷久彌堅，更持續壯大。雙方的交流，在各個領域都是淵遠流長、一年比一年緊密。兩國彼此的人民，也都對世界的自由、和平與繁榮，有著共同的期待。

賴總統說，第60屆的美國總統就職典禮，他邀請立法院韓國瑜院長，率領跨黨派8位立法委員，代表政府出席致賀；不僅傳達台灣人民的誠摯祝福，以及我們對民主的堅定承諾，更希望建立台美關係的新里程碑。

賴總統說，感謝美國歷任政府對民主台灣的堅定支持，以及跨黨派友人的長期力挺。祝福在川普總統領導下的美國新政府，施政順利、國運昌隆；台灣也非常期盼，和新政府及國會攜手合作，在既有基礎上，讓台美關係繼續穩健前進，共同守護民主自由、促進全球的繁榮發展！

台美關係 美國

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