川普就職明示美國優先 韓國瑜：期盼台美高科技合作

川普今天就任美國總統，台灣慶賀團團長韓國瑜、駐美代表俞大㵢在圓形大廳就職典禮外一個廳堂看轉播。韓國瑜說，川普演講明示「美國優先」路線，希望台美在高科技業有更多合作機會。

川普（Donald Trump）在國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職並發表就職演說後，即走到樓下遊客中心（Capital Visitor Center）的解放廳（Emancipation Hall）致意。韓國瑜與俞大㵢當時也在現場。

韓國瑜參加就職典禮後回到下榻飯店，接受媒體聯訪。他說，很榮幸能進到第二貴賓廳參與就職。他感謝美國朋友熱情幫忙、駐美代表處爭取。

韓國瑜說，川普在演講中強烈明示美國優先政策。台灣的晶片、半導體等高科技業在全球非常有名。川普邀請參與就職的企業界人士都是高科技業。他希望美台更緊密合作，「強強聯合」，除了民主價值，雙方企業界也有更多合作機會。

俞大㵢說，台灣參與就職典禮的過程順利，讓全世界看到台灣沒有缺席。

駐美代表處指出，俞大㵢在就職典禮更改場地前，就獲得就職典禮主辦單位的邀請函。這是台灣繼2021年時任駐美代表蕭美琴首度創下先例後，二度獲邀。

立法院長韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

王定宇等立委在主辦單位指定的另一場地「第一資本體育場」（Capital One Arena）貴賓區， 透過大螢幕同步觀禮。