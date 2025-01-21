川普就職觀禮有感 韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼
立法院長韓國瑜率團參加美國新任總川普就職，他在國會大廈觀禮後貼文表示，此行的參訪交流中，他更加肯定台灣的視野必須要超越這座島嶼。韓國瑜也祝福川普先生與范斯先生正式成為美國第47任正副總統，更期待47成為台美一個同生共贏的Lucky Number。
韓國瑜率跨黨派代表團赴美參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與我駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。
韓國瑜說，在北美的凜冽寒風之中，2025年1月20日的華府就是自由世界的巔峰很榮幸見證這個歷史性的時刻，更感謝駐美所有同仁的奔走努力、以及同行8位立委同仁代表的齊心拚外交。
韓國瑜說，他不知道47會不會成為美國歷史上的Lucky Number，但此行的參訪交流中，他比任何時候都更加肯定
台灣的視野必須要超越這座島嶼，從不同的角度、聽不同的聲音、看不同的風景，仰觀天地之大，俯察品類之盛。
韓國瑜說，有鑒於台美關係是我國所有外交關係中的基石，在這個瞬息萬變的世界局勢裡，相信彼此之間還有許多成就的空間。再次祝福川普與范斯正式成為美國第47任總統與副總統，更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number。
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