詐欺橫行 總統要求警政署提對策

賴清德總統昨天在警政署署務會報說重話，指每年詐騙案件逾十八萬件，破獲僅百分之一，查扣不法所得占總財損也不到十分之一，還屢傳國人赴緬甸、柬埔寨被抓遭不人道對待；他點名台下內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」。

昨天是警政署今年首次署務會報，賴總統花很長時間談詐騙，他說去年七月制定「打詐新四法」，透過行政院打擊詐欺指揮中心擴大打詐，偵破詐團二四三○件、查扣不法所得逾一四四億元。另運用「打詐儀錶板」網站及宣導，加強防詐意識避免受騙。

賴話鋒一轉說，相信去年成果比前年好，但從打詐儀錶板來看還要加強，他詢問現場官警一天詐欺件數多少，「五百到六百，我們算五百好了，一年三六五天總共多少件？要不要手機拿出來算一下」？「十八萬二五○○件，破獲二四三○件，百分之一點多而已」；又問一天財損「四到六億，我們算五億好了，一年台灣社會被詐騙集團騙了多少錢？一八二五億元，查扣不法所得一四四億元，不到十分之一」。

賴說，這是他要求設打詐儀錶板原因，要讓大家知道還有多少事沒做、還有多大目標要努力；只有社會上詐騙案件越來越少，詐騙金額越來越低，才是政府真正的目標。

他也表示近年屢傳國人前往緬甸、柬埔寨被抓，被施以不人道待遇、暴力相向，甚至被騙到泰國再抓到柬、緬，點名劉世芳和張榮興務必提出對策，也會請行政院相關單位研擬應處。

賴清德還提到掃黑重要性，「槍、毒、詐哪一項不是跟黑幫有關」？現在犯罪組織龐大、分支眾多、與地方關係緊密，甚至有黑道與境外勢力掛勾，騷擾社會秩序及威脅國家安全；另網路詐騙、駭客攻擊、暗網非法交易迅速變異，具高度隱密性及跨國性，要提升科技辦案能力，打擊科技犯罪。

另他要求警察不能吃案，提倡生活簡約，「不要沒必要的應酬」，強調這都是警察基本工作。

官警說，破獲二四三○件、查扣一四四億元屬集團性詐欺案，未針對所有詐欺案查獲件數、查扣金額計算。春節前夕，百餘高階警官甫異動履新，署務會報特別配合總統行程安排在周一舉行，原本希望總統加油打氣，沒想到變打詐檢討，氣氛嚴肅。