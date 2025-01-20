印度駐台代表：地緣經濟複雜 台灣可倚靠雙邊夥伴關係

印度台北協會會長葉達夫今天在印度國慶酒會表示，在日益複雜的地緣經濟下，台灣可以倚靠與印度的恆久夥伴關係，印度將始終支持台灣；外交部政次田中光提及，台印互相設處今年30週年，雙邊連結達空前強健。

印度共和國日是紀念現行印度憲法於1950年1月26日生效的日子，相當於國慶日。印度台北協會今晚舉辦國慶酒會，由印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）主持，國安會秘書長吳釗燮、勞動部長洪申翰、外交部政務次長田中光以及多國駐台使節代表與會。

葉達夫致詞時指出，這一天不僅要重申對自由與正義的承諾，更要彰顯印度與台灣的雙邊關係基於民主之上堅實發展，共同慶祝共享價值以及日益深化的友誼；在日益複雜的地緣經濟下，台灣可倚靠與印度的恆久夥伴關係，印度將始終支持台灣，且當面臨供應鏈挑戰時，可以合作雙贏。

葉達夫打趣地說，印度與台灣都以克服困難著稱，不論是台灣隊在12強棒球賽奪冠，還是印度板球隊在世界盃奪勝，「我們都知道怎麼打出紅不讓」。

葉達夫指出，去年龍年對印度與台灣都是富有成果的一年，不僅都完成了民主選舉，在科技領域，印度完成太空對接實驗，台灣成功發射首顆月球探測器，並慶祝印度本土半導體廠動土，另在雙邊關係上，台印勞務合作備忘錄去年簽署完成，印度實質參與並支持台灣的經濟韌性，而台灣也派出史上最大規模商業領袖訪團。

葉達夫說，今年蛇年將是變革的一年，人工智慧（AI）方面，印度、台灣優勢密切結合，印度掌握軟體設計、AI數據等關鍵要素，加上總統賴清德提出的「AI島嶼」願景，印度與台灣夥伴關係將發揮舉足輕重的作用。

此外，葉達夫與田中光皆提及，今年適逢台灣與印度互相設處30週年，30年來台印連結達到空前強健。

田中光指出，已有超過260家台企赴印度投資，雙邊文教領域也交流頻繁，有近40家台灣教育中心在印度開張，而印度傳統慶典如排燈節（Diwali）、荷麗節（Holi）在台成為廣為期待的盛會；此外，台灣駐孟買辦事處去年正式營運，相信台印友誼將持續深化，雙邊合作更加豐碩。

田中光也說，在威權擴張威脅以規則為基礎的國際秩序之際，台灣與印度等民主國家應站在一起正視共同挑戰，就如他去年在排燈節致詞時所言，「以光明擊退黑暗，以善意克服逆境」，這是他對民主同盟團結的期許。

田中光表示，期盼台灣與印度深化夥伴關係，共同守護自由開放的印太區域，也祝福台印關係持續提升。