快訊

拿到川普就職典禮邀請票了 我立委代表團搭地鐵趕路

立院夜審預算案爆衝突！吳沛憶揪一疑點 吳春城衝上前拍桌理論

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

印度駐台代表：地緣經濟複雜 台灣可倚靠雙邊夥伴關係

中央社／ 台北20日電

印度台北協會會長葉達夫今天在印度國慶酒會表示，在日益複雜的地緣經濟下，台灣可以倚靠與印度的恆久夥伴關係，印度將始終支持台灣；外交部政次田中光提及，台印互相設處今年30週年，雙邊連結達空前強健。

印度共和國日是紀念現行印度憲法於1950年1月26日生效的日子，相當於國慶日。印度台北協會今晚舉辦國慶酒會，由印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）主持，國安會秘書長吳釗燮、勞動部長洪申翰、外交部政務次長田中光以及多國駐台使節代表與會。

葉達夫致詞時指出，這一天不僅要重申對自由與正義的承諾，更要彰顯印度與台灣的雙邊關係基於民主之上堅實發展，共同慶祝共享價值以及日益深化的友誼；在日益複雜的地緣經濟下，台灣可倚靠與印度的恆久夥伴關係，印度將始終支持台灣，且當面臨供應鏈挑戰時，可以合作雙贏。

葉達夫打趣地說，印度與台灣都以克服困難著稱，不論是台灣隊在12強棒球賽奪冠，還是印度板球隊在世界盃奪勝，「我們都知道怎麼打出紅不讓」。

葉達夫指出，去年龍年對印度與台灣都是富有成果的一年，不僅都完成了民主選舉，在科技領域，印度完成太空對接實驗，台灣成功發射首顆月球探測器，並慶祝印度本土半導體廠動土，另在雙邊關係上，台印勞務合作備忘錄去年簽署完成，印度實質參與並支持台灣的經濟韌性，而台灣也派出史上最大規模商業領袖訪團。

葉達夫說，今年蛇年將是變革的一年，人工智慧（AI）方面，印度、台灣優勢密切結合，印度掌握軟體設計、AI數據等關鍵要素，加上總統賴清德提出的「AI島嶼」願景，印度與台灣夥伴關係將發揮舉足輕重的作用。

此外，葉達夫與田中光皆提及，今年適逢台灣與印度互相設處30週年，30年來台印連結達到空前強健。

田中光指出，已有超過260家台企赴印度投資，雙邊文教領域也交流頻繁，有近40家台灣教育中心在印度開張，而印度傳統慶典如排燈節（Diwali）、荷麗節（Holi）在台成為廣為期待的盛會；此外，台灣駐孟買辦事處去年正式營運，相信台印友誼將持續深化，雙邊合作更加豐碩。

田中光也說，在威權擴張威脅以規則為基礎的國際秩序之際，台灣與印度等民主國家應站在一起正視共同挑戰，就如他去年在排燈節致詞時所言，「以光明擊退黑暗，以善意克服逆境」，這是他對民主同盟團結的期許。

田中光表示，期盼台灣與印度深化夥伴關係，共同守護自由開放的印太區域，也祝福台印關係持續提升。

印度 國慶 關係

延伸閱讀

Google向印度農場買碳權 藉生物炭技術推動碳移除

僑胞太熱情無法專心吃飯 韓國瑜直呼：肚子好餓

川普就職典禮前夕 日本外相分別會晤澳印外長

川普上台後移往東南亞和印度？大陸傳正阻撓蘋果比亞迪等外移

相關新聞

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

罷免浪潮來襲，新北市6名國民黨立委皆遭點名罷免，包含洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才。其中張智倫、林德福已達第一階...

批徐巧芯國會當作秀 罷免團體：一階連署樂觀

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定，該團體指出徐在國會表...

民眾黨完成權力重組 2年條款將成黃國昌選黨主席必考題

民眾黨1月19日召開由代理黨主席黃國昌主持的第一次黨員代表大會，並選出9席新任中央委員、7席中央評議委員會委員，完成黨的權力重組。緊接著將在2月15日舉行民眾黨主席補選，由黨員直選投票，在宣布參選的黃國昌與新任中央委員蔡壁如中選擇，由誰帶領民眾黨迎戰2026年選舉。 從剛落幕的中央委員選舉來看，黃國昌成為下任黨主席的機會高於蔡壁如，也讓柯文哲對黨內立委任期訂下的「2年條款」是否改變的討論空間浮現，若民眾黨主席補選政見會改辯論會，這也一定會是黃國昌的「必考題」。...

賴清德指詐欺破獲件數、金額比例低 赴警政署務會報要求提出對策

賴清德總統今出席警政署今年首次署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財...

被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）傳出一段深偽影片，涉深偽立委吳思瑤及民進黨團總召柯建銘...

鎖定吳思瑤、吳沛憶！藍周四啟動罷免設站 拚年前一階達標

民進黨立院黨團總召柯建銘喊雙霸，國民黨藍營新生代也鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發起罷免。「蟾蜍剋星」發起人滿志剛直言，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。