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川普就職典禮改室內 王定宇曬立委合照：已取得邀請票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
王定宇稍早在臉書貼出朝野立委代表搭捷運的合照。圖／摘自王定宇臉書。
王定宇稍早在臉書貼出朝野立委代表搭捷運的合照。圖／摘自王定宇臉書。

川普將在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職美國總統，由於華府面臨嚴寒，就職典禮將移師室內至圓形大廳，因人數限制，我國慶賀團因此無法現場觀禮。民進黨立委王定宇稍早發文透露，感謝外交部和駐美代表處同仁努力，代表團已取得獲邀進入室內觀禮的邀請票。

賴清德總統指派立法院長韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

但華府當地因極地寒流帶來低溫，典禮臨時移至國會山莊內的圓形大廳舉行，戶外觀禮均取消，該地點僅能容納2000人，我外交部日前指出，包括我國慶賀團在內等諸多賓客，都因規模臨時大幅縮減而無法現場觀禮。

不過，王定宇稍早在臉書貼出朝野立委代表搭捷運的合照，他說，準備參加川普、凡斯就職典禮，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票，因為大範圍交通管制，全體搭乘捷運前往，因為天氣寒冷，穿著包得像包子一樣。

外交部 川普 王定宇

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