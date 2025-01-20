新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

罷免浪潮來襲，新北市6名國民黨立委皆遭點名罷免，包含洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才。其中張智倫、林德福已達第一階段連署門檻。新北市長侯友宜今被問及，是否擔心藍委罷免案成案。侯說，新北幾位立委表現很好、全心為地方爭取預算。

侯友宜今視察林口A3計畫道路新闢工程，會後被問及新北6名藍委皆被提罷免，是否擔心藍委罷免案成案？侯說，新北市這幾位立委，不管是林德福、葉元之、張智倫，他們表現都非常好，除勤跑地方、為地方來發聲爭取預算，也看到財政收支劃分法二十幾年沒有通過，這是地方殷殷的期盼，他們幾位全心全力地爭取預算，希望落實回歸到地方自治精神，讓地方發展會更快，他非常地尊重、敬佩。