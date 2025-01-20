快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察林口A3計畫道路新闢工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察林口A3計畫道路新闢工程。記者劉懿萱／攝影

罷免浪潮來襲，新北市6名國民黨立委皆遭點名罷免，包含洪孟楷張智倫、林德福、廖先翔、羅明才。其中張智倫、林德福已達第一階段連署門檻。新北市長侯友宜今被問及，是否擔心藍委罷免案成案。侯說，新北幾位立委表現很好、全心為地方爭取預算。

侯友宜今視察林口A3計畫道路新闢工程，會後被問及新北6名藍委皆被提罷免，是否擔心藍委罷免案成案？侯說，新北市這幾位立委，不管是林德福、葉元之、張智倫，他們表現都非常好，除勤跑地方、為地方來發聲爭取預算，也看到財政收支劃分法二十幾年沒有通過，這是地方殷殷的期盼，他們幾位全心全力地爭取預算，希望落實回歸到地方自治精神，讓地方發展會更快，他非常地尊重、敬佩。

侯友宜 張智倫 洪孟楷 罷免 羅明才

延伸閱讀

預算遭刪卓榮泰批癱瘓國家 侯友宜：民代把關天經地義

遍。地開罷 中永和第一階段連署達標 罷團：深藍區不是鐵板一塊

撇取消行人庇護島 張智倫澄清：凍結預算是敦促改善非刪除

影／賴政府首次槍決死刑犯 侯友宜表態辦案多年能理解

相關新聞

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

罷免浪潮來襲，新北市6名國民黨立委皆遭點名罷免，包含洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才。其中張智倫、林德福已達第一階...

賴清德指詐欺破獲件數、金額比例低 赴警政署務會報要求提出對策

賴清德總統今出席警政署今年首次署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財...

力拚總預算案三讀 立法院不斷電鏖戰到明晨

立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在明天休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查...

批徐巧芯國會當作秀 罷免團體：一階連署樂觀

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定，該團體指出徐在國會表...

民眾黨完成權力重組 2年條款將成黃國昌選黨主席必考題

民眾黨1月19日召開由代理黨主席黃國昌主持的第一次黨員代表大會，並選出9席新任中央委員、7席中央評議委員會委員，完成黨的權力重組。緊接著將在2月15日舉行民眾黨主席補選，由黨員直選投票，在宣布參選的黃國昌與新任中央委員蔡壁如中選擇，由誰帶領民眾黨迎戰2026年選舉。 從剛落幕的中央委員選舉來看，黃國昌成為下任黨主席的機會高於蔡壁如，也讓柯文哲對黨內立委任期訂下的「2年條款」是否改變的討論空間浮現，若民眾黨主席補選政見會改辯論會，這也一定會是黃國昌的「必考題」。...

被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）傳出一段深偽影片，涉深偽立委吳思瑤及民進黨團總召柯建銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。