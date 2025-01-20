批徐巧芯國會當作秀 罷免團體：一階連署樂觀

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定，該團體指出徐在國會表現宛如作秀，目前連署第一階段樂觀。

罷免團體剷除黑芯表示，徐巧芯在地方基本上都沒出現，服務處常常沒開，且對選民態度非常的惡劣，尤其是上禮拜六在市場發春聯時，面對不支持的選民還口出惡言。

團體表示，徐巧芯在立法院質詢的情況也是在作秀，不然就是搞不清楚內容，之前曾在質詢國防部長時說，磷跟炸藥放一起鬧出笑話，而且還有對著民進黨立委李坤城比中指等沒禮貌行為，地方上的長輩、眷村伯伯們也看不慣，出來支持罷免。

剷除黑芯團體說，由於團隊都是上班族，確切連署份數尚未統計，但目前初步看下來樂觀且民眾踴躍，第二階段部分則會等到第一階段結果之後進行。

現在各地發起罷免藍營立委，剷除黑芯團體也說，目前國民黨通過的預算內容已經引發了社會各界的怒火，不僅過去很多長期不表態政治立場，甚至原先支持藍營的團體都出來反對，如果國民黨繼續下去，人民的怒火一定會反撲。