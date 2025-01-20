賴清德總統年終慰問警察辛勞 盼持續打詐掃黑

賴清德總統今天到警政署年終署務會報慰勉員警辛勞並頒發獎勵金，賴清德致詞時肯定警察打擊黑金槍毒詐的績效與對社會的貢獻，隨後話鋒一轉表示打詐尚未成功，詐騙讓民眾與社會付出高昂代價，打詐成效與民眾實際受害及感受有落差，盼員警繼續努力，現場氣氛顯得嚴肅而沈重。

賴清德現場點名期許內政部長劉世芳、警政署長張榮興務必針對打詐提出對策，因為去年查扣不法所得有144億元，相比全年財損約1800億，破獲率不到10分之1，甚至破獲件數與民眾受騙報案量不成比例，都要持續努力降低詐騙案件與金額。尤其警方掃蕩黑幫的工作要持續，舉凡黑金槍毒詐等社會案件大多與黑幫有關，警方要擴大防詐作戰，提升民眾防詐意識，並提升破案率。