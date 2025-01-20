快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

賴清德總統年終慰問警察辛勞 盼持續打詐掃黑

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時語重心長表示打詐尚未成功，盼警察繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時語重心長表示打詐尚未成功，盼警察繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天到警政署年終署務會報慰勉員警辛勞並頒發獎勵金，賴清德致詞時肯定警察打擊黑金槍毒詐的績效與對社會的貢獻，隨後話鋒一轉表示打詐尚未成功，詐騙讓民眾與社會付出高昂代價，打詐成效與民眾實際受害及感受有落差，盼員警繼續努力，現場氣氛顯得嚴肅而沈重。

賴清德現場點名期許內政部長劉世芳、警政署長張榮興務必針對打詐提出對策，因為去年查扣不法所得有144億元，相比全年財損約1800億，破獲率不到10分之1，甚至破獲件數與民眾受騙報案量不成比例，都要持續努力降低詐騙案件與金額。尤其警方掃蕩黑幫的工作要持續，舉凡黑金槍毒詐等社會案件大多與黑幫有關，警方要擴大防詐作戰，提升民眾防詐意識，並提升破案率。

賴清德對現場警官重申警察工作辛勞，但仍要持守警察的精神，尤其不能吃案，警察要有視民如親、科學辦案、生活簡約等職業精神，強化數位辦案防範科技犯罪，才能贏得民眾的信任與支持。

賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（右）今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，離去前仍與內政部長劉世芳（左）、警政署長張榮興（中）交換意見。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（右）今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，離去前仍與內政部長劉世芳（左）、警政署長張榮興（中）交換意見。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影

打詐 警察 賴清德

延伸閱讀

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

【重磅快評】林俊憲示範 福爾摩沙有什麼仇恨放不下

相關新聞

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

罷免浪潮來襲，新北市6名國民黨立委皆遭點名罷免，包含洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才。其中張智倫、林德福已達第一階...

賴清德指詐欺破獲件數、金額比例低 赴警政署務會報要求提出對策

賴清德總統今出席警政署今年首次署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財...

力拚總預算案三讀 立法院不斷電鏖戰到明晨

立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在明天休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查...

批徐巧芯國會當作秀 罷免團體：一階連署樂觀

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定，該團體指出徐在國會表...

民眾黨完成權力重組 2年條款將成黃國昌選黨主席必考題

民眾黨1月19日召開由代理黨主席黃國昌主持的第一次黨員代表大會，並選出9席新任中央委員、7席中央評議委員會委員，完成黨的權力重組。緊接著將在2月15日舉行民眾黨主席補選，由黨員直選投票，在宣布參選的黃國昌與新任中央委員蔡壁如中選擇，由誰帶領民眾黨迎戰2026年選舉。 從剛落幕的中央委員選舉來看，黃國昌成為下任黨主席的機會高於蔡壁如，也讓柯文哲對黨內立委任期訂下的「2年條款」是否改變的討論空間浮現，若民眾黨主席補選政見會改辯論會，這也一定會是黃國昌的「必考題」。...

被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）傳出一段深偽影片，涉深偽立委吳思瑤及民進黨團總召柯建銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。