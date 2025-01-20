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賴清德指詐欺破獲件數、金額比例低 赴警政署務會報要求提出對策

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今出席警政署今年首次署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財損不到10分之1，且屢傳國人赴緬甸、柬埔寨被抓，內政部及警政署務必提出對策。

賴清德說，去年7月制定修正「打詐新四法」，透過行政院打擊詐欺指揮中心，全面擴大打詐能量，偵破詐騙集團2430件、查扣不法所得超過144億元，不只要拿出破案成果，更要運用「打詐儀表板」網站及各種宣導，讓民眾了解詐欺最新手法，加強防詐意識避免受騙，相信去年成果一定比前年好。

他話鋒一轉，從打詐儀表板來看還有很多要加強，並詢問台下官警，1天有幾件詐欺案？5百到6百件，算5百好了，1年共多少件？要不要手機拿出來算一下？18萬2500件，破獲2430件，占比百分之1點多而已；1天詐騙4至6億元，算5億好了，1年1825億元，查扣不法所得144億元，不到10分之1。

他說，這是為何他請內政部長劉世芳、警政署長張榮興設詐儀表表板，要讓大家知道還有多少事情還沒做，還有多大目標要努力；他期勉警察繼續加油，過去破獲案件及金額已不能當工作目標，要以真正降低民眾受騙為目標，當民眾肯定詐騙案越來越少、金額越來越低，才感到欣慰。

賴清德說，今年起推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，擴大防詐戰線、強化數位經濟產業監控，公私協力從源頭防止詐騙，加強防護民眾財產安全，「目標尚未成功，同志、同仁仍需繼續努力！」

他要求警察視民如親，科學辦案不能吃案，生活要簡約，不要有沒有必要的應酬；新的1年打擊組織犯罪、強化數位能力、強化跨國合作，打擊「黑金槍毒詐」。

「槍、毒、詐哪一項不是跟黑幫有關？」他表示，現在犯罪組織龐大、分支眾多、與地方關係緊密，甚至有黑道與境外勢力掛勾，騷擾社會秩序及威脅國家安全；網路詐騙、駭客攻擊、暗網非法交易迅速變異，具高度隱密性及跨國性，要提升科技辦案能力，打擊科技犯罪。

他說，近一、兩年來屢傳國人前往緬甸、柬埔寨被抓，被施予不人道待遇、暴力相向，甚至有民眾被騙到泰國後抓到柬埔寨跟緬甸，請部長跟署長務必提出對策，他也會請行政院相關單位研擬應處。

賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席年終警政署署務會報並頒發獎勵金，致詞時除肯定警察工作辛勞外，也語重心長表示打詐尚未成功，盼繼續努力掃除黑幫。記者潘俊宏／攝影

打詐 詐欺 詐騙集團

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