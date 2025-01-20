被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪
TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）傳出一段深偽影片，涉深偽立委吳思瑤及民進黨團總召柯建銘接吻影片，今下午柯建銘、吳思瑤委由律師分別至台北地檢署提告加重誹謗罪、散布他人不實的性影像，再至高檢署提告涉國安法。
吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今在律師陪同下代赴北檢、高檢提告，他們認為TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）疑有境外勢力操作，涉犯國安法、加重誹謗罪及散布他人不實的性影像罪嫌。
吳思瑤聲明如下：
我也成為深偽受害者了。記者告訴我，一個叫做「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01） 的tik tok帳號，發了造假影片，內容是把黨團記者會畫面，變造成我跟柯總召接吻的畫面，第一時間，我被噁心到根本不想看那支影片。我相信這也是多數深偽被害人的心情。
助理查證後得知，這個帳號還發布了許多針對我和民進黨女性立委的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑。陳玉珍委員回應記者這個帳號不是她的，與她無關，我無從查證，但我選擇相信同為女性國會議員，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線。
自從擔任民進黨團幹事長，我承受了各種攻擊、抹黑。每一天深處捍衛台灣民主、對抗毀憲亂政和預算恐攻的政治火線上，攻擊發展成「人格謀殺的性羞辱」。我為民主台灣仍有這種無法講理論述、只能使用下流手段的人感到悲哀，但我不會畏懼、不會退縮。為了徹底防制深偽犯罪的歪風，為了不再有下一個受害者，我會提告到底，我要正告所有躲在假帳號背後，散佈不實內容乃至於性影像的犯罪者，在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到我面前表達，如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價。
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