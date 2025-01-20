被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）傳出一段深偽影片，涉深偽立委吳思瑤及民進黨團總召柯建銘接吻影片，今下午柯建銘、吳思瑤委由律師分別至台北地檢署提告加重誹謗罪、散布他人不實的性影像，再至高檢署提告涉國安法。

吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今在律師陪同下代赴北檢、高檢提告，他們認為TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）疑有境外勢力操作，涉犯國安法、加重誹謗罪及散布他人不實的性影像罪嫌。

吳思瑤聲明如下：