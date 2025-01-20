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鎖定吳思瑤、吳沛憶！藍周四啟動罷免設站 拚年前一階達標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨藍營新生代也鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發起罷免。「蟾蜍剋星」發起人滿志剛直言，預計周四起將在士林北投、中正萬華區開設連署意向書簽署站，力拚年前達標第一階段。照片／「蟾蜍剋星」團隊提供
國民黨藍營新生代也鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發起罷免。「蟾蜍剋星」發起人滿志剛直言，預計周四起將在士林北投、中正萬華區開設連署意向書簽署站，力拚年前達標第一階段。照片／「蟾蜍剋星」團隊提供

民進黨立院黨團總召柯建銘喊雙霸，國民黨藍營新生代也鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發起罷免。「蟾蜍剋星」發起人滿志剛直言，預計周四起將在士林北投、中正萬華區開設連署意向書簽署站，力拚年前達標第一階段。

「蟾蜍剋星 剷除雙吳」發起人滿志剛表示，大家都說當家不鬧事，只有民進黨當家又鬧事，從1月8日林右昌提到反對大罷免，接著1月13日林俊憲說支持成案後投入大罷免，到最後1月17日柯建銘要求黨公職全體投入服務處設罷免站。短短幾天立場大轉變，開啟惡罷的是民進黨，所以公民團體為了反惡罷，直接訴諸民意，罷免台北市民進黨「雙吳」立委。

「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，賴清德與柯建銘共同開創了大罷免時代，但吳思瑤卻憑一己之力開創了立法院及中華民國政治的「大造謠時代」，形成「吳思瑤現象」。吳思瑤是民進黨團的中樞神經、是作戰體系的士官長，持續造謠的吳思瑤讓民進黨團上樑不正下樑歪，因此擒賊要擒王，必須站出來罷免吳思瑤。

賴苡任指出，於上周一站出來開第一槍提倡罷免吳思瑤後，很多人主動聯絡，賴認為，吳思瑤身為黨團幹事長，就像是中樞神經一般，賴清德是大腦、柯建銘是脊椎、吳思瑤是中樞、剩下的立委是末梢，由她發動造謠，後續其他立委跟上，形成大造謠時代的吳思瑤現象。

「憶事吳成」召集人劉思吟指出，吳沛憶在國會對男立委說不舉，批評女立委外貌衣著，有失立法委員身分。請吳沛憶搞清楚是誰先喊要打罷免？是民進黨團總召柯建銘。難道民進黨先開第一槍，要罷免41席國民黨立委，那藍營的支持者，都要用愛與包容來面對嗎？

青年公共參與協會理事長陳冠安表示，柯建銘已經要求所有綠營黨公職的服務處要設罷免站，民進黨鐵了心要做的事，就是會蠻幹到底。上周末南投草屯鎮長補選，在野黨候選人以6成5選票贏過民進黨的3成多的結果告訴我們，只有人民的力量才能抗衡傲慢的民進黨，我們絕不能坐以待斃。要反制罷免，只能以戰止戰。

「蟾蜍剋星 剷除雙吳」團隊表示，接下來他們將會在士林北投、中正萬華區開設罷免意向書聯署站，力拚過年前第一階段達標，讓大家過好年。

吳思瑤 民進黨 罷免

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