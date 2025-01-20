無人機業有意和台灣建立「民主供應鏈」 仍憂北京反擊

行政院副院長鄭麗君日前接受道瓊社專訪表示，建立以台灣為核心的無人機「民主供應鏈」是不可避免的趨勢。不過，由於北京近來懲罰和台灣有往來的企業，不免讓改走非紅供應鏈的美國企業多所顧慮。

鄭麗君表示，非紅供應鏈的趨勢對台灣來說是極大的潛在商機，「我們密切關注包括美國在內的重要合作夥伴的需求，特別是針對排除中國零組件的要求。」

台灣計劃在四年內投資至少13.5億美元，推動國內發展無人機產業，並擺脫對中國大陸的依賴。

台灣希望藉助在製造高階半導體及其他科技產品方面的專長，為發展無人機產業奠定基礎。鄭麗君指出，台灣政府今年將投入至少1,000萬美元，用於無人機晶片的研究和開發。

美國替無人機尋找無人機非紅供應鏈的新創平台Empirium共同創辦人暨執行長希姆斯（Mike Sims）說：「你必須找到中國的自然替代品，台灣就是了。」他視此商機為一場淘金熱。

不過，希姆斯提醒：「這不是單純從中國大陸轉向台灣而已，這基本是個非常敏感的經營環境。」

道瓊社指出，美國企業擔心，隨川普即將就任美國總統、美中關係更加緊張，可能隨時被捲入對峙的漩渦中。因此，找台灣合作有其敏感性，這對台灣建立無人機零件供應重鎮的宏圖構成挑戰。

譬如，美國最大無人機製造商Skydio去年10月遭到大陸官方制裁，無法取得電池在內的關鍵元件。據鄭麗君和其他知情人士透露，台灣官方主動牽線，讓Skydio聯繫台灣電池供應商。

但Skydio迄未確定新的電池供應商，目前正洽詢其他國家的供應商。Skydio表示，預計春季可以全部補足電池庫存。

道瓊社指出，美國無人機公司為依賴大陸單一供貨來源付出代價後，僅少量向台灣供應商採購，並將零件來源分散至全球各地。

美國業者坦承，和台灣合作伴隨著某些難以量化的成本，主要是顧慮北京可能懲罰任何和台灣有業務往來的公司，甚至在更極端的情況下，台灣有遭到大陸併吞的風險。

中國大陸在全球電池、馬達、感測器以及國防產業關鍵的稀土材料供應方面占據主導地位。麻省理工學院研究指出，幾乎所有第一人稱視角無人機的零件儘管技術上最初由美國發明，但都是 Made in China。

台灣製造商發現，有些關鍵的無人機零件，譬如結合光學鏡頭、熱感應器與穩定器的雲台系統組裝成本太高。台灣雖能生產這些零件，但大多數仍運往大陸組裝。

據漢翔一位主管表示，只要壓低成本不是首要考量，台灣供應商有能力完全在國內生產電池。他坦承，台灣供應商也擔心來自北京的報復，畢竟有些供應商仍和大陸有業務往來或在當地設有營運據點。他也提到，與美國合作夥伴洽談的台灣供應商通常希望保持低調，以避免引發不必要的關注。