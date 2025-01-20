快訊

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

想換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

台股上漲118點收23,266點 台積電收平盤

無人機業有意和台灣建立「民主供應鏈」 仍憂北京反擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
無人機業走非紅供應鏈的趨勢是一大商機，但對加強和台灣合作仍多所顧慮。歐新社
無人機業走非紅供應鏈的趨勢是一大商機，但對加強和台灣合作仍多所顧慮。歐新社

行政院副院長鄭麗君日前接受道瓊社專訪表示，建立以台灣為核心的無人機「民主供應鏈」是不可避免的趨勢。不過，由於北京近來懲罰和台灣有往來的企業，不免讓改走非紅供應鏈的美國企業多所顧慮。

鄭麗君表示，非紅供應鏈的趨勢對台灣來說是極大的潛在商機，「我們密切關注包括美國在內的重要合作夥伴的需求，特別是針對排除中國零組件的要求。」

台灣計劃在四年內投資至少13.5億美元，推動國內發展無人機產業，並擺脫對中國大陸的依賴。

台灣希望藉助在製造高階半導體及其他科技產品方面的專長，為發展無人機產業奠定基礎。鄭麗君指出，台灣政府今年將投入至少1,000萬美元，用於無人機晶片的研究和開發。

美國替無人機尋找無人機非紅供應鏈的新創平台Empirium共同創辦人暨執行長希姆斯（Mike Sims）說：「你必須找到中國的自然替代品，台灣就是了。」他視此商機為一場淘金熱。

不過，希姆斯提醒：「這不是單純從中國大陸轉向台灣而已，這基本是個非常敏感的經營環境。」

道瓊社指出，美國企業擔心，隨川普即將就任美國總統、美中關係更加緊張，可能隨時被捲入對峙的漩渦中。因此，找台灣合作有其敏感性，這對台灣建立無人機零件供應重鎮的宏圖構成挑戰。

譬如，美國最大無人機製造商Skydio去年10月遭到大陸官方制裁，無法取得電池在內的關鍵元件。據鄭麗君和其他知情人士透露，台灣官方主動牽線，讓Skydio聯繫台灣電池供應商。

但Skydio迄未確定新的電池供應商，目前正洽詢其他國家的供應商。Skydio表示，預計春季可以全部補足電池庫存。

道瓊社指出，美國無人機公司為依賴大陸單一供貨來源付出代價後，僅少量向台灣供應商採購，並將零件來源分散至全球各地。

美國業者坦承，和台灣合作伴隨著某些難以量化的成本，主要是顧慮北京可能懲罰任何和台灣有業務往來的公司，甚至在更極端的情況下，台灣有遭到大陸併吞的風險。

中國大陸在全球電池、馬達、感測器以及國防產業關鍵的稀土材料供應方面占據主導地位。麻省理工學院研究指出，幾乎所有第一人稱視角無人機的零件儘管技術上最初由美國發明，但都是 Made in China。

台灣製造商發現，有些關鍵的無人機零件，譬如結合光學鏡頭、熱感應器與穩定器的雲台系統組裝成本太高。台灣雖能生產這些零件，但大多數仍運往大陸組裝。

據漢翔一位主管表示，只要壓低成本不是首要考量，台灣供應商有能力完全在國內生產電池。他坦承，台灣供應商也擔心來自北京的報復，畢竟有些供應商仍和大陸有業務往來或在當地設有營運據點。他也提到，與美國合作夥伴洽談的台灣供應商通常希望保持低調，以避免引發不必要的關注。

北京 美國 鄭麗君

延伸閱讀

鄭麗君估預算刪減恐比過去多6倍 規模前所未見

在野擬刪2174億預算 鄭麗君估：近乎是過往常態的6倍

傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

強化政策溝通 行政立法協調會報13日在政院召開

相關新聞

僑胞太熱情無法專心吃飯 韓國瑜直呼：肚子好餓

立法院長韓國瑜日前率團赴美參加準總統川普的就職典禮，昨晚抵達華府逾400名僑胞設宴歡迎，因現場僑胞太熱情，不斷上前和韓國...

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

新國會智庫今天公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免國民黨41席立委，僅27.7%民眾表示贊成，61.0%表...

獨／罷免羅明才團隊籌組完畢 「拔『羅』蔔」今晚上線

各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立，並將取名為「拔『羅』蔔｜罷免羅明才...

提案刪白匏湖社宅預算 他：買不到鹹酥雞的地點誰要住

立法院會正在審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委廖先翔提案刪除「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計劃」預算1億59...

大罷免潮洪孟楷也遭點名 洪批：綠只想仇恨動員轉移焦點

罷免潮四起，新北市立委第一選區洪孟楷也遇上罷免壓力。罷免洪孟楷團體今公布，第一次快閃實體連署站將在1月25日、26日分在...

韓國瑜無法親臨川普就職 代表處火燒眉毛剩3備案

美國新任總統川普的就職典禮進入倒數計時，我駐美代表處卻陷入最大難題。立法院長韓國瑜受賴清德總統之託率團赴美慶賀川普就職，但會場臨時改為室內，受限場地代表團確定無法親臨現場，我國跨黨派立委代表團究竟該如何致意祝賀，行程安排直到最後一刻都還是未定之數，代表處既尷尬又著急，韓國瑜代表的是賴總統，如何兼顧現實與訪團尊嚴，情勢並不樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。