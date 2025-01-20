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僑胞太熱情無法專心吃飯 韓國瑜直呼：肚子好餓

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜日前率團赴美參加準總統川普的就職典禮，昨晚僑宴時，因現場僑胞太熱情，不斷上前和韓國瑜拍照、簽名，韓國瑜幾乎一口沒吃，只能於活動結束後，找一家路邊的印度餐廳果腹，這也讓韓國瑜直呼，「肚子好餓」。圖／李彥秀辦公室提供
立法院長韓國瑜日前率團赴美參加準總統川普的就職典禮，昨晚僑宴時，因現場僑胞太熱情，不斷上前和韓國瑜拍照、簽名，韓國瑜幾乎一口沒吃，只能於活動結束後，找一家路邊的印度餐廳果腹，這也讓韓國瑜直呼，「肚子好餓」。圖／李彥秀辦公室提供

立法院長韓國瑜日前率團赴美參加準總統川普的就職典禮，昨晚抵達華府逾400名僑胞設宴歡迎，因現場僑胞太熱情，不斷上前和韓國瑜拍照、簽名，韓國瑜幾乎一口沒吃，只能於活動結束後，找一家路邊的印度餐廳果腹，這也讓韓國瑜直呼，「肚子好餓」。

賴清德總統循例指派韓國瑜籌組跨黨派代表團，出席川普就職典禮。代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

代表團昨天抵達華府，駐美代表俞大㵢到車站迎接代表團。晚間參加華府僑宴時，現場僑胞展現高度熱情，韓國瑜也展現親民態度，和僑胞拍照、寒暄，整場僑宴下來，韓國瑜幾乎沒有時間吃飯，只能於會後緊急在路邊找一家印度餐廳果腹。

李彥秀也特地錄製一段韓國瑜吃飯的影片，韓國瑜在影片中表示，僑胞太熱情，沒有辦法專心吃飯，現在趕快補一下，肚子好餓，又冷又餓，謝謝大家的關心，謝謝僑胞這麼熱情，肚子餓了覺得什麼都好吃。

肚子 華府 韓國瑜

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